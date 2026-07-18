Los Pumas jugarán en el Estadio Madre de Ciudades frente a Inglaterra

Este sábado, el combinado argentino de rugby, Los Pumas, se miden en Santiago del Estero con los ingleses en una semana caliente. Arranca las 16.10.

Los Pumas jugarán este sábado en el Estadio Madre de Ciudades frente a Inglaterra, correspondiente a la fecha 3 del Nations Championship. El seleccionado argentino se presentará este sábado en Santiago del Estero para buscar su segunda victoria en lo que va de la temporada y ponerle fin a la seguidilla de partidos que tiene como local en el certamen, luego de la derrota con Escocia en Córdoba y del triunfo frente a Gales en San Juan. El partido arranca a las 16.10.

De cara al encuentro con la Rosa, Felipe Contepomi dispondrá de apenas dos modificaciones en el XV inicial, con los ingresos de Mayco Vivas y Matías Moroni por Boris Wenger y Lucio Cinti, respectivamente. Además, el head coach modificó la disposición de su banco de suplentes, sumando un forward por un back entre las alternativas.

Para Los Pumas será sin dudas un fin de semana especial. En primer lugar, esperan seguir construyendo desde la victoria. Y luego del festejo con el fútbol en las semifinales del Mundial, enfrentar a Inglaterra tendrá indudablemente otro sabor.

Del otro lado espera un seleccionado que no venía por buena senda pero se acomodó con una impresionante goleada (73-8) sobre Fiji en Liverpool. Con sus jugadores de primer nivel y la presencia en el banco de Henry Pollock, el joven que genera tanto ruido dentro como fuera de la cancha y que fue noticia estos días por sus gestos provocadores a algunos hinchas argentinos, habrá un ambiente a clásico en el que el público en Santiago del Estero buscará tener también su protagonismo.

Luego del choque con Inglaterra, para Los Pumas seguirá un amistoso con Sudáfrica (Buenos Aires) y dos con Australia (Jujuy y Mendoza) antes de afrontar la segunda etapa del Nations Championship, ya de visitantes en Europa ante Irlanda, Italia y Francia en noviembre.

Cuándo juegan y cómo ver el encuentro entre Los Pumas e Inglaterra

El partido se disputará este sábado a partir de las 16:10 (hora Argentina) y se podrá seguir en vivo en Disney+ Plan Premium y ESPN 2, con transmisión desde las 15:30.

Las formaciones de Los Pumas e Inglaterra para el partido

LOS PUMAS: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Pedro Delgado, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Moro, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Lucio Cinti.

INGLATERRA: 1. Ellis Genge, 2. Jamie George (c), 3. Joe Heyes, 4. Alex Coles, 5. George Martin, 6. Ollie Chessum, 7. Guy Pepper, 8. Ben Earl, 9. Jack van Poortvliet, 10. Fin Smith, 11. Immanuel Feyi-Waboso, 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith.

Suplentes: 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Emmanuel Iyogun, 18. Asher Opoku-Fordjour, 19. Tom Curry, 20. Henry Pollock, 21. Ben Spencer, 22. Benhard Janse van Rensburg, 23. Noah Caluori.