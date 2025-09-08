Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney.

Los Pumas arrancan la semana con la mente puesta en la revancha ante los Wallabies, tras la ajustada caída en la última fecha del Rugby Championship.

Tras la ajustada derrota por 28-24 sufrida en la tercera fecha del Rugby Championship, Los Pumas ya tienen la mira puesta en la revancha frente a los Wallabies.

El seleccionado argentino viajó el domingo por la tarde rumbo a Sídney y comenzará los entrenamientos este lunes, con el objetivo de corregir detalles y llegar en óptimas condiciones al duelo del próximo sábado.

Los Pumas cayeron ante los Wallabies en un partido clave para su futuro en el Rugby Championship

Los Pumas, enfocados en la revancha ante los Wallabies en Sídney

El equipo dirigido por Felipe Contepomi buscará capitalizar los aspectos positivos que dejó el partido anterior, en el que estuvieron muy cerca de lograr una victoria en suelo australiano.

Con un campeonato todavía abierto, Los Pumas saben que un triunfo en Sídney no solo representaría una revancha deportiva, sino también un impulso anímico fundamental para lo que resta del certamen y de la temporada.