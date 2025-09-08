Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

Los Pumas arrancan la semana con la mente puesta en la revancha ante los Wallabies, tras la ajustada caída en la última fecha del Rugby Championship.

8 de septiembre 2025 · 15:01hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

Tras la ajustada derrota por 28-24 sufrida en la tercera fecha del Rugby Championship, Los Pumas ya tienen la mira puesta en la revancha frente a los Wallabies.

El seleccionado argentino viajó el domingo por la tarde rumbo a Sídney y comenzará los entrenamientos este lunes, con el objetivo de corregir detalles y llegar en óptimas condiciones al duelo del próximo sábado.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi buscará capitalizar los aspectos positivos que dejó el partido anterior, en el que estuvieron muy cerca de lograr una victoria en suelo australiano.

Con un campeonato todavía abierto, Los Pumas saben que un triunfo en Sídney no solo representaría una revancha deportiva, sino también un impulso anímico fundamental para lo que resta del certamen y de la temporada.

