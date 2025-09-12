Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney.

Este sábado, desde la 1.16, Los Pumas enfrentarán a Australia en Sídney, buscando la revancha tras la derrota y seguir en carrera en el Rugby Championship 2025.

Este sábado, Los Pumas jugarán en Sídney contra Australia, por la cuarta fecha del Rugby Championship 2025. Tras la ajustada derrota anterior, buscarán recuperarse y seguir en la pelea. La transmisión en vivo comenzará a las 00.30 por Disney+ y ESPN, con el kickoff programado para la 1.16 (hora Argentina).

Tras un final agónico en Townsville, donde los Wallabies se impusieron por 28-24 en un encuentro vibrante, Australia quedó en una posición privilegiada en la tabla, con dos victorias y una derrota, detrás solo de Nueva Zelanda. La victoria fue un ejemplo de determinación para el equipo dirigido por Joe Schmidt, que supo tomar mejores decisiones en los minutos finales para llevarse el triunfo.

Rugby Championship 2025: Los Pumas quieren dar vuelta la historia frente a los Wallabies en Sídney

Embed ¡Los 23 para la revancha en Sydney! #SomosLosPumas pic.twitter.com/O2JT48Lbik — Los Pumas (@lospumas) September 11, 2025

Los Pumas, por su parte, llegan con la frustración de no haber aprovechado una gran oportunidad. Luego de dominar gran parte del encuentro anterior, con una ventaja inicial de 21-7 y múltiples alternativas durante el partido, errores individuales y colectivos, sumados a decisiones arbitrales polémicas, les terminaron dando la chance a Australia de quedarse con el partido.

Para los Wallabies, ganar el último partido de la serie contra los British fue un punto de inflexión en la confianza del grupo. Sus remontadas ante Sudáfrica y Argentina en este Rugby Championship reflejan que el equipo está en alza, aunque aún tienen aspectos para mejorar y crecer en su juego.

En cambio, Los Pumas siguen sin encontrar la consistencia necesaria para consolidarse como un equipo de élite. Si bien en los últimos dos años han mostrado una gran evolución en su juego, todavía les cuesta mantener un nivel alto de manera sostenida y encadenar dos o tres victorias consecutivas. Ráfagas de buen rugby se mezclan con momentos de desconcentración que terminan costándoles caro.

Para dar un paso más y consolidarse, Los Pumas necesitan una actuación sólida y convincente en esta revancha frente a los Wallabies, que además contará con un estadio lleno, ya que las localidades para el partido están agotadas.

El enfrentamiento entre ambas selecciones es histórico: Australia ha conseguido 30 triunfos, mientras que Argentina registra nueve victorias y tres empates. En Sídney, el duelo se ha jugado en siete ocasiones desde 1983, con dominio general de los locales, aunque con la última visita en 2023 Los Pumas lograron su primera victoria en la ciudad, por un ajustado 34-31.

Desde aquel primer partido en 1983 en el Sydney Cricket Ground, hasta la histórica victoria argentina en el Commbank Stadium hace dos años, la rivalidad crece y promete un choque apasionante esta madrugada.