Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Este sábado, desde la 1.16, Los Pumas enfrentarán a Australia en Sídney, buscando la revancha tras la derrota y seguir en carrera en el Rugby Championship 2025.

12 de septiembre 2025 · 16:00hs
Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney.

Este sábado, Los Pumas jugarán en Sídney contra Australia, por la cuarta fecha del Rugby Championship 2025. Tras la ajustada derrota anterior, buscarán recuperarse y seguir en la pelea. La transmisión en vivo comenzará a las 00.30 por Disney+ y ESPN, con el kickoff programado para la 1.16 (hora Argentina).

Tras un final agónico en Townsville, donde los Wallabies se impusieron por 28-24 en un encuentro vibrante, Australia quedó en una posición privilegiada en la tabla, con dos victorias y una derrota, detrás solo de Nueva Zelanda. La victoria fue un ejemplo de determinación para el equipo dirigido por Joe Schmidt, que supo tomar mejores decisiones en los minutos finales para llevarse el triunfo.

Los Pumas preparados para jugar este sábado.

Están Los Pumas para la revancha en Sydney

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney.

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

Rugby Championship 2025: Los Pumas quieren dar vuelta la historia frente a los Wallabies en Sídney

Embed

Los Pumas, por su parte, llegan con la frustración de no haber aprovechado una gran oportunidad. Luego de dominar gran parte del encuentro anterior, con una ventaja inicial de 21-7 y múltiples alternativas durante el partido, errores individuales y colectivos, sumados a decisiones arbitrales polémicas, les terminaron dando la chance a Australia de quedarse con el partido.

Para los Wallabies, ganar el último partido de la serie contra los British fue un punto de inflexión en la confianza del grupo. Sus remontadas ante Sudáfrica y Argentina en este Rugby Championship reflejan que el equipo está en alza, aunque aún tienen aspectos para mejorar y crecer en su juego.

En cambio, Los Pumas siguen sin encontrar la consistencia necesaria para consolidarse como un equipo de élite. Si bien en los últimos dos años han mostrado una gran evolución en su juego, todavía les cuesta mantener un nivel alto de manera sostenida y encadenar dos o tres victorias consecutivas. Ráfagas de buen rugby se mezclan con momentos de desconcentración que terminan costándoles caro.

Para dar un paso más y consolidarse, Los Pumas necesitan una actuación sólida y convincente en esta revancha frente a los Wallabies, que además contará con un estadio lleno, ya que las localidades para el partido están agotadas.

El enfrentamiento entre ambas selecciones es histórico: Australia ha conseguido 30 triunfos, mientras que Argentina registra nueve victorias y tres empates. En Sídney, el duelo se ha jugado en siete ocasiones desde 1983, con dominio general de los locales, aunque con la última visita en 2023 Los Pumas lograron su primera victoria en la ciudad, por un ajustado 34-31.

Desde aquel primer partido en 1983 en el Sydney Cricket Ground, hasta la histórica victoria argentina en el Commbank Stadium hace dos años, la rivalidad crece y promete un choque apasionante esta madrugada.

Los Pumas Rugby Championship Wallabies
Noticias relacionadas
Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia.

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Los Pumas cayeron ante los Wallabies en un partido clave para su futuro en el Rugby Championship.

Los Pumas cayeron ante los Wallabies en un partido clave para su futuro en el Rugby Championship

Rugby Championship 2025: Los Pumas visitan a los Wallabies en busca de la victoria.

Rugby Championship 2025: Los Pumas visitan a los Wallabies en busca de la victoria

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies.

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

Ver comentarios

Lo último

Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B

Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Ultimo Momento
Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B

Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Agustín Marchesín se recuperó y podría ser titular en Boca

Agustín Marchesín se recuperó y podría ser titular en Boca

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Rugby Championship 2025: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Sídney

Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B

Deportivo Riestra ganó y es el líder de la Zona B

Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Agustín Marchesín se recuperó y podría ser titular en Boca

Agustín Marchesín se recuperó y podría ser titular en Boca

La provincia
Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

Dejanos tu comentario