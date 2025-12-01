Uno Entre Rios | Ovación | Rubén Forestello

El regreso de Forestello a Patronato: "El hincha se va a sentir bien si las cosas dentro del campo salen bien"

Rubén Forestello regresó a Patronato para la temporada 2026 y habló de su vuelta, el plantel, el club y los desafíos que enfrentará en la Primera Nacional.

1 de diciembre 2025 · 12:26hs
Foto: UNO/Alan Barbosa

En su presentación como nuevo entrenador de Patronato de Paraná para la temporada 2026 de la Primera Nacional, Rubén Forestello ofreció una extensa rueda de prensa en el predio La Capillita. Allí repasó su presente, el estado del club, su regreso a Paraná y los desafíos que afrontará en el armado del plantel.

Forestello explicó que el cuerpo técnico se encuentra "todavía entrenando, evaluando a la gente que puede llegar a venir y también haciendo un reconocimiento de todos los chicos que están trabajando en el selectivo". Al analizar su vuelta, señaló que encontró un Patronato diferente al que había dirigido años atrás: "El club fue evolucionando. Tuvo esa gran posibilidad de salir campeón de la Copa Argentina y participar en copas importantes. El complejo está mucho mejor que cuando yo me fui. La mayoría de la gente que trabaja acá sigue siendo la misma".

Regreso esperado: Rubén Forestello inició su ciclo 2026 en Patronato

Rubén Forestello (3).jpeg

Recordó su etapa en Primera División, marcada por la lucha por la permanencia y un plantel compuesto en su mayoría por futbolistas surgidos del ascenso desde el Nacional B. "Era reafirmar con los chicos que habían ascendido, jugadores de tanto corazón y entrega por el club. Sufrimos para mantener la categoría. Habíamos sumado el 46% de los puntos y después se deterioró un poco por un problema económico. Se fueron jugadores en diciembre y pasamos del 46% al 38%. Queda como una sombra, pero nos salvamos tres fechas antes. Son recuerdos maravillosos".

Sobre su regreso, Forestello afirmó: "Seguramente llego con casi una década de aprendizaje importante, con una enseñanza de vida personal que sufrí hace cinco o seis años, de la cual me recuperé. Me volví a empezar. Hace tres años fui a Gimnasia de Jujuy para volver a probarme como entrenador y como persona, y desde allí saqué casi el 60% de los puntos. Me reconstruí. Estoy de nuevo en carrera".

También detalló los motivos por los cuales eligió retornar a la institución: "Tengo una posibilidad importantísima: son 140 kilómetros desde donde estoy radicado, y eso me ayuda mucho. Esta vez me volvieron a elegir. En otros momentos fui tercera o cuarta opción y yo no estaba tan fuerte. Entiendo las reglas del fútbol. Hoy estoy en una edad en la que quiero estar cómodo, disfrutar, hacer docencia y esforzarme para competir".

En cuanto al armado del plantel, explicó que el proceso será cuidadoso: "Ojalá se pueda dar continuidad a la base que rindió, aunque es difícil porque todos negocian con tus propios jugadores. Vamos a cerrar jugadores con características necesarias y ojalá podamos retener a los que rindieron. Si no podemos, traeremos alternativas. Buscamos llegar a los primeros días de enero con un porcentaje importante de incorporaciones".

Acerca de la retención de futbolistas, fue claro: "Siempre que ellos estén predispuestos. Hay oferta y demanda, y contra muchos mercados no se puede competir. No podemos retener a nadie que no quiera quedarse".

Sobre el equipo que se verá en 2026, expresó: "Dependerá de las características de los jugadores que podamos traer. Si no, interpretaremos lo que hace la categoría: segundas pelotas, pelotazos cruzados, no muy vistoso. Una vez allá arriba, tomaremos decisiones desde otro lugar".

Forestello también habló de su cuerpo técnico y de la incorporación de Marcelo Candia y Ezequiel Ardengui. Destacó el trabajo previo de ambos y su conocimiento profundo del club. Sobre Ardengui dijo: "Hace diez años que venimos compartiendo procesos. Es una excelente persona, ha evolucionado mucho y tendrá todo mi respaldo".

Por último, se refirió a la ilusión del hincha: "El hincha se va a sentir bien si las cosas dentro del campo salen bien. No tengo que prometer nada. Ojalá podamos armar un equipo competitivo y transitar tranquilos, representando bien al club".

