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Entre Ríos impulsa una agenda clave forestal federal

Entre Ríos impulsa una agenda de planificación foresto industrial junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y otras provincias.

11 de mayo 2026 · 06:29hs
Entre Ríos impulsa una agenda clave forestal federal.

Entre Ríos impulsa una agenda clave forestal federal.

Entre Ríos impulsa una agenda de planificación foresto industrial junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y otras provincias, con el objetivo de consolidar una estrategia de desarrollo a largo plazo para el sector. En ese marco, especialistas del Ministerio de Desarrollo Económico participaron de la Hoja de Ruta Forestal, un espacio de articulación federal orientado a definir lineamientos comunes.

La provincia se posiciona como la tercera con mayor superficie de bosques cultivados del país, un dato que refuerza su potencial productivo. Desde el gobierno entrerriano buscan transformar ese recurso en mayor valor agregado, generación de empleo y apertura de nuevos mercados, a partir de políticas que integren infraestructura logística, incentivos fiscales y herramientas de financiamiento.

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Entre Ríos junto a otras provincias

El encuentro se desarrolló en la sede del CFI en Buenos Aires y fue encabezado por su presidente, Ignacio Lamothe. Participaron autoridades de 19 provincias, quienes expusieron la situación del sector foresto industrial en sus jurisdicciones y compartieron experiencias, desafíos y oportunidades en mesas de trabajo específicas.

Durante esta etapa de la Hoja de Ruta Forestal se abordaron dos ejes principales: producción y valor agregado, por un lado; y gobernanza y gestión territorial forestal, por otro. Entre los temas destacados se incluyeron la construcción con madera, la incorporación de nuevas tecnologías, los servicios ambientales del bosque y el desarrollo de mercados de carbono.

También se analizaron aspectos vinculados a la gestión integral del fuego y el aprovechamiento de energías renovables a partir de biomasa forestal, dos áreas que cobran creciente relevancia en el contexto de transición energética y cambio climático.

Desde la delegación entrerriana remarcaron la importancia de avanzar en esquemas de cooperación interprovincial que permitan fortalecer las cadenas de valor y mejorar la competitividad del sector en el plano nacional e internacional.

En ese sentido, se planteó la necesidad de generar condiciones estables para la inversión privada, con reglas claras que incentiven el desarrollo industrial asociado a la actividad forestal, especialmente en regiones con alto potencial productivo.

Asimismo, se destacó que el crecimiento del sector foresto industrial puede tener un impacto significativo en las economías regionales, al promover el arraigo, diversificar la matriz productiva y generar empleo calificado en el interior del país.

Hoja de Ruta Forestal

Al cierre de la jornada, se expusieron los principales consensos alcanzados y desde el CFI anunciaron la elaboración de un documento que servirá como base para las próximas etapas de la Hoja de Ruta Forestal.

En representación de Entre Ríos participó la coordinadora del Área Forestal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Lorna Sacks, quien formó parte de las instancias de debate y construcción de propuestas junto a referentes de todo el país.

En las próximas instancias, el proceso buscará profundizar la articulación entre el sector público y privado, con el objetivo de definir proyectos concretos que impulsen la industrialización de la madera y el desarrollo sostenible de la actividad forestal en el país.

Entre Ríos forestal Federal
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