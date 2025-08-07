Rojo aceptó la rescisión y se va de Boca

Boca le propuso al defensor de 35 años, quien no es tenido en cuenta por Russo, finalizar su vínculo contractual de manera anticipada. Lo aceptó.

Luego de haber rechazado la oferta que le presentó Boca para rescindir este mediodía, finalmente Marcos Rojo analizó bien la propuesta y tomó la decisión de aceptar la misma. Es un hecho, el marcador central de 35 años quedará con el pase en su poder.

Según pudo saber TyC Sports, fue el propio futbolista quien propició la reunión de esta mañana en el Boca Predio . El miércoles le escribió un mensaje a Marcelo Delgado, quien es el encargado de llevar adelante esta gestión, con el pedido de que se comunicara con su representante para coordinar este encuentro.

Por eso, el club decidió hacerle la propuesta de rescisión que terminó siendo aceptada por el zaguero central. Desde su entorno lo convencieron de que era lo mejor rescindir su vínculo, cobrará hasta el último día trabajado y este viernes se firmará la irrupción del contrato.

Luego de esto, todo está encaminado para que se marche a Estudiantes de La Plata, el equipo donde Rojo debutó en Primera División. Al Pincha le interesa sumarlo a sus filas y el propio jugador tendría el deseo de regresar en el corto plazo.

Sin embargo, él tiene una cuenta pendiente con la hinchada del León, que se enojó por elegir a Boca por encima de su club. "A ellos les habrá dolido, entiendo que piensen que los traicioné o lo que sea, pero es fútbol y ya va a pasar. Saben que yo quiero a Estudiantes", aseguró el defensa.