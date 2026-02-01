River y Rosario Central igualaron sin goles en el Gigante de Arroyito

Por la fecha número 3 del Torneo Apertura, River empató 0 a 0 ante Rosario Central en casa del Canalla. El Millonario llegó a siete unidades y no recibió goles.

Rosario Central y River Plate empataron 0 a 0 en el Gigante de Arroyito, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, que dejó como principal saldo las buenas actuaciones de los arqueros y un trámite cambiante, con dominio alternado y situaciones claras que no pudieron transformarse en gol.

El encuentro comenzó con intensidad y con el Canalla intentando imponer condiciones desde el arranque. A los dos minutos, Enzo Giménez tuvo la primera aproximación con un remate sin demasiada potencia que controló sin problemas Santiago Beltrán, titular ante la ausencia de Franco Armani, todavía en proceso de recuperación. River respondió con paciencia y apostó a la circulación en el mediocampo, con Aníbal Moreno y Fausto Vera como ejes, mientras Juan Fernando Quintero buscaba aparecer entre líneas para conectar con los delanteros.

Con el correr de los minutos, el Millonario empezó a encontrar espacios y se animó a probar desde media y larga distancia. Vera fue el primero en intentar, aunque su disparo se fue muy desviado. Central, por su parte, apeló a ataques más directos y a la pelota parada, y estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Alejo Véliz que exigió una buena respuesta de Beltrán, seguro para quedarse con el balón a contrapierna.

River volvió a avisar con un remate lejano de Facundo Colidio que complicó a Jeremías Ledesma, quien tuvo algunas dificultades para desviar la pelota al córner. Luego, Lautaro Rivero, zaguero central reconvertido en lateral izquierdo, se desprendió del fondo, enganchó hacia el centro y sacó un potente derechazo que pasó muy cerca del palo, en una de las más claras del primer tiempo.

El tramo final de la etapa inicial mostró a River mejor plantado. Juanfer Quintero probó su pegada en un tiro libre que se fue desviado y, minutos más tarde, Ledesma volvió a lucirse al mandar al córner un zurdazo del colombiano desde afuera del área. A los 36 minutos, Sebastián Driussi parecía romper el cero tras capturar una carambola a la salida de un córner, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR por fuera de juego previo. El Millonario cerró el primer tiempo siendo superior y sometiendo a un Central que fue de mayor a menor.

En el complemento, ambos entrenadores movieron el banco. Jorge Almirón mandó a la cancha a Gaspar Duarte por Enzo Copetti, mientras que Marcelo Gallardo apostó por Maximiliano Salas en lugar de Driussi. El inicio del segundo tiempo fue más equilibrado, con llegadas para los dos lados. Central tuvo una chance clara con un remate cruzado de Emanuel Coronel que Beltrán despejó al córner con una gran volada.

River respondió rápidamente y estuvo a punto de marcar con Fausto Vera, que controló de pecho dentro del área pero definió con su pierna inhábil, enviando el remate muy desviado. Luego, Salas sacó una interesante volea desde la medialuna que terminó en las manos de Ledesma. El arquero de Central volvió a ser clave al anticiparse a Véliz, quien no llegó a desviar un centro peligroso de Duarte.

En el tramo final, el partido se abrió. River realizó un triple cambio para refrescar energías y Central empezó a presionar con más empuje que claridad. Duarte tuvo un mano a mano que Beltrán resolvió con otra intervención destacada, aunque la acción fue posteriormente anulada. En los minutos finales, Aníbal Moreno probó desde lejos con un zurdazo que pasó muy cerca del palo, mientras el equipo de Gallardo resistía los últimos intentos del local.

Con cuatro minutos adicionados, el empate no se rompió. El 0 a 0 dejó sensaciones encontradas: River mostró orden, dominio territorial en varios pasajes y volvió a sumar con su arquero como figura, mientras que Rosario Central dejó una imagen combativa en su estadio, aunque con dificultades para sostener el ritmo y generar peligro sostenido. Un punto que sirve, pero que dejó la sensación de que ambos tuvieron oportunidades para algo más.