Uno Entre Rios | Ovación | River

River sondeó a Benjamín Domínguez

River mantiene en carpeta al extremo del Bologna, quien también está en los planes de otros equipos europeos.

30 de diciembre 2025 · 14:33hs
En River querrían sumar al jugador antes del inicio de la pretemporada en 2026.

En River querrían sumar al jugador antes del inicio de la pretemporada en 2026.

La dirigencia de River intensifica la búsqueda de un extremo para complacer el pedido de Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2026. Si bien el objetivo prioritario sigue siendo Santino Andino, las complicaciones surgidas en su contratación obligaron a activar un plan B, donde aparece Benjamín Domínguez.

El club busca asegurar una pieza ofensiva de jerarquía antes de iniciar la exigente pretemporada en San Martín de los Andes.

Tomás Galván tendrá otra oportunidad con la camiseta de River.

Tomás Galván regresa a River y Gallardo lo tendrá en cuenta

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo.

River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo

El estancamiento en el pase de Andino responde a un repentino cambio en la representación del juvenil de Godoy Cruz, quienes ahora priorizan un destino en Europa. Ante este escenario de incertidumbre, en las oficinas del Monumental ya comenzaron a sondear la situación de un viejo conocido.

Benjamín Domínguez perdió terreno en Europa

El nombre que ganó fuerza en las últimas horas es el de Benja Domínguez, quien actualmente milita en el Bologna de la Serie A. El extremo de 22 años ya estuvo en el radar riverplatense durante su etapa en Gimnasia, pero las altas pretensiones económicas del Lobo impidieron su llegada allá por 2024. Actualmente, el presente irregular que atraviesa el futbolista en el Viejo Continente vuelve a abrir una puerta para su retorno al país.

A pesar de haber sido convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni este año, Domínguez perdió terreno en Italia con escasa participación en el primer equipo. Su falta de rodaje y la necesidad de recuperar la continuidad perdida facilitarían una negociación, aunque River deberá competir con el interés de la Roma y el Olympique Lyon.

El objetivo de la gestión de Stéfano Di Carlo es definir la operación antes de 2026, garantizando así la planificación del cuerpo técnico. No obstante, la viabilidad del traspaso dependerá principalmente de la presión que ejerza el propio jugador para dejar Europa y priorizar el proyecto deportivo en Núñez.

River Benjamín Domínguez Marcelo Gallardo Stefano Di Carlo
Noticias relacionadas
Miguel Borja arribando a México.

Tras irse de River y coquetear con Boca, Miguel Borja llegó a México

El Estadio Monumental será uno de los más grandes y modernos del mundo.

Cómo será el techado del Estadio Monumental

dos river agotados confirman el presente historico de lali

Dos River agotados confirman el presente histórico de Lali

Claudio Echeverri apenas jugó 270 minutos en 11 partidos en Bayer Leverkusen.

Claudio Echeverri es nuevo jugador del Girona de España

Ver comentarios

Lo último

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

Ultimo Momento
Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

River sondeó a Benjamín Domínguez

River sondeó a Benjamín Domínguez

Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Policiales
Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Paradero: buscan a una adolecente de 14 años, de Paraná

Concordia: prisión perpetua para un homicida

Concordia: prisión perpetua para un homicida

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Intento de femicidio en Nogoyá: la víctima sigue delicada en terapia intensiva

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Operativo en Villaguay terminó con el secuestro de marihuana pero sin detenidos

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Ovación
Dos entrerrianas en el plantel de Las Yaguaretés para el debut en el SVNS 3

Dos entrerrianas en el plantel de Las Yaguaretés para el debut en el SVNS 3

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

Rocamora cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa

River sondeó a Benjamín Domínguez

River sondeó a Benjamín Domínguez

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca

Playa Olímpica: Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

"Playa Olímpica": Se viene una gran fiesta deportiva en la Isla del Puerto

La provincia
Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

Bioquímico del hospital público de Gualeguaychú representará al país en la American Society for Microbiology

Bioquímico del hospital público de Gualeguaychú representará al país en la American Society for Microbiology

ATE protestó en Casa de Gobierno contra la caída de 100 contratos

ATE protestó en Casa de Gobierno contra la caída de 100 contratos

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

Colonias de vacaciones: Paraná sumó un nuevo espacio

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

De viral a sancionado: joven conductor deberá pagar una multa millonaria, reforestar y limpiar el balneario de Paraná

Dejanos tu comentario