River sondeó a Benjamín Domínguez

River mantiene en carpeta al extremo del Bologna, quien también está en los planes de otros equipos europeos.

La dirigencia de River intensifica la búsqueda de un extremo para complacer el pedido de Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2026. Si bien el objetivo prioritario sigue siendo Santino Andino, las complicaciones surgidas en su contratación obligaron a activar un plan B, donde aparece Benjamín Domínguez.

El club busca asegurar una pieza ofensiva de jerarquía antes de iniciar la exigente pretemporada en San Martín de los Andes.

El estancamiento en el pase de Andino responde a un repentino cambio en la representación del juvenil de Godoy Cruz, quienes ahora priorizan un destino en Europa. Ante este escenario de incertidumbre, en las oficinas del Monumental ya comenzaron a sondear la situación de un viejo conocido.

Benjamín Domínguez perdió terreno en Europa

El nombre que ganó fuerza en las últimas horas es el de Benja Domínguez, quien actualmente milita en el Bologna de la Serie A. El extremo de 22 años ya estuvo en el radar riverplatense durante su etapa en Gimnasia, pero las altas pretensiones económicas del Lobo impidieron su llegada allá por 2024. Actualmente, el presente irregular que atraviesa el futbolista en el Viejo Continente vuelve a abrir una puerta para su retorno al país.

A pesar de haber sido convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni este año, Domínguez perdió terreno en Italia con escasa participación en el primer equipo. Su falta de rodaje y la necesidad de recuperar la continuidad perdida facilitarían una negociación, aunque River deberá competir con el interés de la Roma y el Olympique Lyon.

El objetivo de la gestión de Stéfano Di Carlo es definir la operación antes de 2026, garantizando así la planificación del cuerpo técnico. No obstante, la viabilidad del traspaso dependerá principalmente de la presión que ejerza el propio jugador para dejar Europa y priorizar el proyecto deportivo en Núñez.