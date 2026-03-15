River Plate venció 2-0 a Sarmiento y se acomodó en la Zona B

El Millonario sumó la segunda alegría al hilo al vencer al Verde de Junpin por 2 a 0 en el Monumental. Los goles de Driussi y Subiabre para River.

River consiguió una nueva victoria en el Torneo Apertura de la Liga Profesional al imponerse por 2 a 0 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 11 de la Zona B. El equipo dirigido por Eduardo Coudet celebró su debut como local con un triunfo sólido, luego de lo que había sido el estreno exitoso ante Huracán.

El Millonario sacó ventaja en un partido que se le simplificó en la primera etapa, luego de que el conjunto visitante quedara con diez jugadores por la expulsión de Gabriel Díaz. Con superioridad numérica, River encontró los espacios y terminó resolviendo el encuentro con los goles de Sebastián Driussi y el juvenil Ian Subiabre.

Con goles de Driussi y Montiel, River Plate venció a Huracán en el debut del Chacho Coudet

En el inicio del partido, el equipo de Núñez buscó imponer condiciones con la posesión de la pelota, aunque Sarmiento mostró orden defensivo y presión en la mitad de la cancha. Con el correr de los minutos, el local comenzó a generar situaciones claras.

La primera gran oportunidad llegó a los 18 minutos, cuando Gonzalo Montiel envió un centro al área para Driussi, pero el delantero no pudo definir con comodidad ante la marca rival. Luego, Aníbal Moreno probó desde la puerta del área a los 30 minutos, aunque su remate salió débil y sin dirección.

A los 32, River volvió a acercarse con un contragolpe que terminó con un remate de Driussi que se fue apenas desviado. Minutos más tarde, a los 35, Lucas Martínez Quarta tuvo una chance inmejorable tras un centro de Kendry Páez, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

El punto de quiebre del partido llegó a los 39 minutos. Gabriel Díaz, que ya estaba amonestado, cometió una nueva infracción y el árbitro Darío Herrera le mostró la segunda tarjeta amarilla, dejando a Sarmiento con diez jugadores.

Apenas un minuto después, River aprovechó la ventaja numérica. Tras un centro preciso de Kendry Páez al área chica, Sebastián Driussi anticipó al arquero Javier Burrai y definió de taco para marcar el 1 a 0 a los 40 minutos del primer tiempo.

En el complemento, River mantuvo el control del partido y generó varias ocasiones para ampliar la diferencia. A los 2 minutos, Tomás Galván intentó definir por encima del arquero, pero Burrai reaccionó bien y envió la pelota al córner.

El arquero visitante volvió a lucirse a los 17 minutos ante un potente remate de Marcos Acuña y luego volvió a intervenir para evitar el gol tras un disparo de Lautaro Rivero desde media distancia.

Con el ingreso de Juan Fernando Quintero, River ganó claridad en los últimos metros. El colombiano estuvo cerca de convertir con un tiro libre a los 28 minutos, aunque nuevamente apareció Burrai para sostener a su equipo.

Finalmente, a los 25 minutos del segundo tiempo llegó el segundo gol del Millonario. Tras una gran asistencia de Aníbal Moreno, Ian Subiabre recibió dentro del área, definió cruzado y, tras un leve rebote, la pelota se metió junto al palo más alejado del arquero para el 2 a 0 definitivo.

En los minutos finales, River pudo ampliar la diferencia con chances de Subiabre y Montiel, pero otra vez Burrai respondió de gran manera para evitar una goleada mayor.

De esta manera, River sumó su segunda victoria consecutiva bajo la conducción de Eduardo Coudet y continúa escalando posiciones en la Zona B del Torneo Apertura, mostrando señales positivas en este nuevo ciclo. Mientras tanto, Sarmiento luchó pese a la inferioridad numérica, pero no logró inquietar lo suficiente al conjunto local.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

40’ST: error de Paulo Díaz y gran atajada de Beltrán

El defensor de River Plate, que ingresó hace minutos, despejó mal y tuvo que reaccionar su arquero con los pies para evitar el descuento de Sarmiento.

38’ST: Montiel casi marca un golazo

Por derecha picó Freitas y esperó la llegada de Montiel, quien se pasó pero metió un gran tacazo. Burrai estaba muy bien ubicado para evitar el tercero.

37’ST: otra vez, Burrai evitó un gol claro para River Plate

Salas asistió de gran manera a Subiabre, quien en velocidad entró al área y definió frente al arquero, que achicó perfecto y se quedó con la pelota.

31’ST: Subiabre tuvo el segundo personal

El delantero de River Plate, casi en el mismo sector del gol, recibió un pase de Juanfer Quintero y luego de amagar ante su rival, remató cruzado, apenas desviado.

28’ST: Juanfer Quintero casi marca de tiro libre

El colombiano le pegó a colocar y se encontró con otra estupenda reacción del arquero Burrai.

26’ST: cambio en River Plate

Ingresa Kevin Castaño por Aníbal Moreno.

26’ST: cambio en River Plate

Ingresa Kevin Castaño por Aníbal Moreno.

25’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tras un gran pase de Aníbal Moreno, el juvenil Ian Subiabre define cruzado y se ve beneficiado por un rebote. La pelota se mete en el palo más alejado de Burrai.

Embed ⚽️ Gran asistencia de Moreno y definición cruzada de Subiabre para poner el 2-0 del Millonario frente a Sarmiento pic.twitter.com/XTMkafv33v — River Plate (@RiverPlate) March 16, 2026

17’ST: Marcos Acuña tuvo el segundo

El Huevo pasó al ataque, se perfiló y remató con violencia para otra gran respuesta del arquero Burrai.

15’ST: cambios en River Plate y Sarmiento

Juan Fernando Quintero reemplazó a Tomás Galván, mientras que Diego Churín hizo lo propio con Junior Marabel.

14’ST: Rivero probó desde lejos

Lautaro tenía distancia para disparar y lo hizo con mucha violencia. Atento estuvo Burrai para manotear a un costado.

2’ST: Javier Burrai evitó el segundo de River Plate

Tomás Galván picó dentro del área e intentó definir por encima del arquero, que achicó bien y envió la pelota al córner.

¡Comenzó el segundo tiempo!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

46 minutos: Montiel probó desde lejos

En el mejor momento de River Plate del partido, el lateral tomó la pelota sin marca en la puerta del área y le pegó, apenas desviado.

40 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tras un centro perfecto de Kendry Páez, la pelota cae en el área chica y antes de que el arquero embolse, Sebastián Driussi convierte de taco.

Embed De Kendry Páez para Driussi, rebote y taco del 9 para poner el 1-0 frente a Sarmiento pic.twitter.com/5CulyRCCut — River Plate (@RiverPlate) March 15, 2026

39 minutos: Gabriel Díaz es expulsado

El futbolista de Sarmiento, que estaba amonestado, cometió otra infracción y el árbitro Darío Herrera le mostró la segunda y lo expulsó.

35 minutos: Martínez Quarta se perdió un gol increíble

Tras un centro al segundo palo de Kendry Páez, el zaguero le pegó exigido por encima del travesaño. Fue una gran chance desperdiciada por River Plate.

32 minutos: ahora el que lo tuvo fue Driussi

River Plate contragolpeó con Montiel, quien lanzó el pase atrás para que aparezca el delantero, quien le pegó de primera a colocar, pero desviado.

30 minutos: Aníbal Moreno pudo marcar el primero

El mediocampista de River Plate recibió en soledad en la puerta del área y probó, pero su remate fue defectuoso y salió débil por un costado.

25 minutos: Martínez Quarta es amonestado

El defensor y capitán de River Plate cortó un contragolpe al bajar a Junior Marabel.

18 minutos: Driussi tuvo su chance

Tras una buena subida por derecha, Montiel envió un centro al área para el delantero, que al definir fue justo bloqueado. Córner para Sarmiento.

15 minutos: Gabriel Díaz, el primer amonestado del partido

El futbolista de Sarmiento fue muy fuerte contra Gonzalo Montiel y el árbitro Darío Herrera no dudó en mostrarle la amarilla.

13 minutos: Moreno probó de media distancia

River Plate intentó de contragolpe con Kendry Páez al mando del ataque, enganchó en el área y descargó para el mediocampista que le pegó de primera, muy desviado.

8 minutos: River intenta dominar ante una buena presión de Sarmiento

El Millonario controla las acciones pero no hace daño en ofensiva. El elenco de Junín, con mucha disciplina defensiva, se abroquela atrás y marca hombre a hombre.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

La formación de Sarmiento vs. River, por el Torneo Apertura

Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Carlos Villalba, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.