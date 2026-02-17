Uno Entre Rios | Ovación | River

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

River empata con Bolivar en el Estadio La Pedrera tras un primer tiempo que dominó pero no pudo abrir el marcador.

17 de febrero 2026 · 21:57hs
River juega en San Luis.

Copa Argentina.

River juega en San Luis.
River juega en San Luis.

River juega en San Luis.

River Plate y Ciudad de Bolívar igualan sin goles al término de los 45 minutos iniciales en el Estadio Único La Pedrera de San Luis. El Millonario tuvo las ocasiones más claras con diferentes remates de Juanfer Quintero, Gonzalo Montiel, Tomás Galván o Fausto Vera, pero no logró desempatar la contienda.

Los dirigidos por Diego Funes lastimaron al Millonario en los primeros instantes del partido, pero con el paso del cronómetro se replegaron atrás y la mitad de la cancha comenzó a quedarles más lejos. Por ahora, este resultado llevaría el encuentro a los penales con todo el complemento por disputar.

aldosivi avanzo de fase y podria enfrentar a river en la copa argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Marcos Acuña se pierde el debut de River por Copa Argentina.

Marcos Acuña se pierde el debut de River por Copa Argentina

Minuto a minuto

45 minutos: nuevo intento de Galván

El mediocampista ensayó un tiro a distancia que volvió a pegar en un hombre de Ciudad de Bolívar para mandar esa pelota al córner.

7 minutos: Galván tuvo la suya

El ex Vélez encajó un zurdazo en la medialuna que se desvió en un rival y terminó en tiro de esquina para la Banda.

35 MINUTOS: ¡RECHAZO SALVADOR DE CIUDAD DE BOLÍVAR!

Un futbolista del cuadro de la Primera B Nacional despejó al córner un remate frontal de Fausto Vera que tenía destino de gol.

32 minutos: Elías Martínez, amonestado

El futbolista de Ciudad de Bolívar recibió la cartulina por una infracción a Agustín Ruberto.

29 minutos: trámite totalmente favorable al Millonario en San Luis

El equipo de Marcelo Gallardo tiene campo y posesión ante un rival que se repliega cerca de su área. Sin embargo, el cuadro de Núñez todavía no encuentra la manera de romper el cero.

19 minutos: Quintero asomó y Montiel casi rompe el cero

El lateral derecho llegó en posición de 9 al área para desviar un zurdazo de Juanfer y la pelota se marchó al lado de un palo.

13 minutos: nuevo disparo de Quintero

Juanfer volvió a recurrir a la larga distancia, pero el balón terminó en las manos del arquero Agustín Rufinetti.

10 minutos: respondió Ciudad de Bolívar

Santiago Beltrán contuvo un remate cruzado desde el costado derecho del área.

6 minutos: primer intento de Quintero

El volante ofensivo del Millonario sacudió un remate a distancia que terminó en las manos del arquero.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE RIVER PLATE Y CIUDAD DE BOLIVAR!

Embed

River Ciudad San Luis Marcelo Gallardo Millonario
Noticias relacionadas
Portillo  ingresó en River a los 75 y a los 77, tras una disputa de pelota, sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha.

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

Portillo  ingresó en River a los 75 y a los 77, tras una disputa de pelota, sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha.

La escalofriante lesión de Juan Carlos Portillo en River

Máxima Duportal  junto al  secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Armani no se recupera aún.

Beltrán seguirá en el arco y la vuelta de Armani deberá esperar en River

Ver comentarios

Lo último

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Ultimo Momento
Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Policiales
Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Ovación
River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

La provincia
Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Dejanos tu comentario