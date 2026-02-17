River Plate no puede quebrar el cero ante Ciudad de Bolívar

River empata con Bolivar en el Estadio La Pedrera tras un primer tiempo que dominó pero no pudo abrir el marcador.

River Plate y Ciudad de Bolívar igualan sin goles al término de los 45 minutos iniciales en el Estadio Único La Pedrera de San Luis. El Millonario tuvo las ocasiones más claras con diferentes remates de Juanfer Quintero , Gonzalo Montiel , Tomás Galván o Fausto Vera , pero no logró desempatar la contienda.

Los dirigidos por Diego Funes lastimaron al Millonario en los primeros instantes del partido, pero con el paso del cronómetro se replegaron atrás y la mitad de la cancha comenzó a quedarles más lejos. Por ahora, este resultado llevaría el encuentro a los penales con todo el complemento por disputar.

Minuto a minuto

45 minutos: nuevo intento de Galván

El mediocampista ensayó un tiro a distancia que volvió a pegar en un hombre de Ciudad de Bolívar para mandar esa pelota al córner.

7 minutos: Galván tuvo la suya

El ex Vélez encajó un zurdazo en la medialuna que se desvió en un rival y terminó en tiro de esquina para la Banda.

35 MINUTOS: ¡RECHAZO SALVADOR DE CIUDAD DE BOLÍVAR!

Un futbolista del cuadro de la Primera B Nacional despejó al córner un remate frontal de Fausto Vera que tenía destino de gol.

32 minutos: Elías Martínez, amonestado

El futbolista de Ciudad de Bolívar recibió la cartulina por una infracción a Agustín Ruberto.

29 minutos: trámite totalmente favorable al Millonario en San Luis

El equipo de Marcelo Gallardo tiene campo y posesión ante un rival que se repliega cerca de su área. Sin embargo, el cuadro de Núñez todavía no encuentra la manera de romper el cero.

19 minutos: Quintero asomó y Montiel casi rompe el cero

El lateral derecho llegó en posición de 9 al área para desviar un zurdazo de Juanfer y la pelota se marchó al lado de un palo.

13 minutos: nuevo disparo de Quintero

Juanfer volvió a recurrir a la larga distancia, pero el balón terminó en las manos del arquero Agustín Rufinetti.

10 minutos: respondió Ciudad de Bolívar

Santiago Beltrán contuvo un remate cruzado desde el costado derecho del área.

6 minutos: primer intento de Quintero

El volante ofensivo del Millonario sacudió un remate a distancia que terminó en las manos del arquero.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE RIVER PLATE Y CIUDAD DE BOLIVAR!