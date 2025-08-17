River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

River y Godoy Cruz se enfrentan en el Estadio Más Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura. Sebastián Zunino es el árbitro principal.
Con el debut de una promesa en el once titular, River Plate se enfrenta a Godoy Cruz por el Torneo Clausura. Están 4 a 2 en un paritdo de ida y vuelta.
17 de agosto 2025 · 18:33hs
La formación de River vs. Godoy Cruz
Ledesma; Bustos, Portillo, Rivero, Casco; Galoppo, Castaño, Nacho Fernández; Quintero, Driussi y Dadín.
La formación de Godoy Cruz vs. River
Petroli; Arce, Mendoza, Escobar, Morán; N. Fernández, Poggi, Ábrego; Altamira, Auzmendi y Andino