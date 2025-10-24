Uno Entre Rios | Ovación | River

River Plate iguala con Independiente Rivadavia en la semifinal

Por un lugar en la final, River Plate juega con la Lepra mendocina en el Kempes. Están 0 a 0 en el segundo tiempo.

24 de octubre 2025 · 22:10hs
Diluvio en el partido River ante Independiente Rivadavia.

River iguala en Córdoba con Independiente Rivadavia.

Armani titular en River.

River Plate iguala sin goles contra Independiente Rivadavia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en una primera mitad muy favorable para el Millonario, que tuvo varias ocasiones para desnivelar el resultado, pero las buenas apariciones de Ezequiel Centurión y la defensa de la Lepra mendocina impidieron emociones. Incluso, el palo le negó el gol a Juanfer Quintero.

Partido demorado

El árbitro brindó su testimonio durante la transmisión de TyC Sports: “Justo se largó un diluvio en el entretiempo y nos anegó bastantes zonas de la cancha, incluyendo las dos áreas. Ahora vamos a esperar a ver si afloja un poco y vamos a hablar con los organizadores de la copa para que entren a sacar lo más que puedan de agua. Esperaremos 15 minutos y sacaremos una segunda conclusión”.

La Copa Argentina conocerá a su segundo finalista.

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

Minuto a minuto

40 minutos: Castaño quiso ser Quintero

El colombiano replicó los ensayos a distancia de su compañero, pero su envío salió muy lejos del arco de Centurión.

35 minutos: otra más de Juanfer

Ahora, el mediocampista ofensivo probó con una pelota parada en las inmediaciones a la medialuna, pero el balón rebotó en un rival y se marchó al córner.

35 minutos: cambio en River Plate

Facundo Colidio por Sebastián Driussi.

32 MINUTOS: ¡OCASIÓN INMEJORABLE DE RIVER!

Centurión no logró embolsar un intento desde lejos, la pelota quedó viva y, a partir de ahí, siguieron dos salvadas de Luciano Gómez y Sheyko Studer, esta última en la línea, para mantener la paridad en Córdoba.

26 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A QUINTERO!

El colombiano estrelló un nuevo intento desde afuera del área en el caño izquierdo de Centurión.

22 minutos: Quintero tuvo la primera jugada de riesgo

Juanfer sacudió un disparo frontal a distancia controlado sin problemas por Ezequiel Centurión.

El colombiano sacudió un tiro que terminó en las manos del arquero22:27 hsHoy

17 minutos: River Plate muestra sus cartas en este inicio

El Millonario intenta generar juego con Nacho Fernández y Juanfer Quintero, pero termina recostando sus ataques sobre las bandas seguidos de centros infructuosos al área.

7 minutos: primera aparición de Armani

El arquero de River Plate contuvo un buscapié lanzado por Sebastián Villa desde el costado derecho.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡ENTRARON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Independiente Rivadavia y River Plate.

La formación de River vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Independiente Rivadavia vs. River, por la Copa Argentina

Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

