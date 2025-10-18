Uno Entre Rios | Ovación | River

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

El Millonario cortó una serie de cuatro derrotas en fila en el certamen y volvió a posicionarse en puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores.

18 de octubre 2025 · 22:51hs
River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

En el Estadio Mario Alberto Kempes, River Plate se impuso 2-0 sobre Talleres de Córdoba y se quedó con una victoria fundamental en la fecha 13 del Torneo Clausura. El Millonario, que ganó gracias a los goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, cortó una racha de cuatro derrotas al hilo en el certamen local.

Al mismo tiempo, volvió a ubicarse en puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores vía tabla anual. Caso contrario al elenco de Marcelo Gallardo, la T no logró escapar de los últimos puestos y se mantiene en la pelea por el descenso.

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

River quiere cortar la mala racha en el torneo local

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo. En el cierre de la primera etapa, el equipo de Carlos Tevez logró empatar el encuentro, pero desde el VAR trazaron las líneas y anularon la conversión tras delimitar que Augusto Schott estaba en posición adelantada.

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

River talleres 1
River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

A los 22 minutos del complemento, Facundo Colidio elaboró una notable jugada individual y, cuando se metió al área tras gambetear a la defensa del elenco cordobés, habilitó a Maximiliano Meza para que ponga el 2-0. Ambos ingresaron en el segundo tiempo. Desde entonces, el equipo de Marcelo Gallardo controló el desarrollo del juego y concretó un triunfo vital.

Con este resultado, River Plate cortó una racha de cuatro derrotas al hilo en el Torneo Clausura y escaló a la cuarta ubicación de la zona B con 21 unidades. Además, volvió a meterse en puestos de clasificación para la Copa Libertadores: quedó segundo en la tabla anual con 52 puntos. Por su parte, Talleres marcha undécimo en el grupo con 14 y no logró escapar de la zona baja en el acumulado: se ubica en el 27° puesto con 27 unidades.

El Millonario no podrá descansar, ya que su próxima presentación será trascendental: chocará contra Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina. Luego, recibirá en el Monumental a Gimnasia (LP) por el Torneo Clausura. Del otro lado, Talleres visitará a Vélez en Liniers.

River Talleres Montiel Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Jorge Brito también dejó en claro que la continuidad del técnico no está en duda por parte del club.

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

El entrerriano Milton Casco titular en River-.

River Plate no pudo con Sarmiento y consiguió su cuarta derrota al hilo

River  va por una victoria ante Sarmiento.

Un River diezmado recibe este domingo a Sarmiento

River está a dos partidos de un título y clasificarse a la Copa Libertadores del próximo año.

River ya sabe cuándo jugará la semifinal de la Copa Argentina

Ver comentarios

Lo último

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

Crespo: Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central

Crespo: Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central

Pablo Laurta había cambiado su apellido antes del doble femicidio

Pablo Laurta había cambiado su apellido antes del doble femicidio

Ultimo Momento
River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

Crespo: Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central

Crespo: Folmer, concesionaria oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central

Pablo Laurta había cambiado su apellido antes del doble femicidio

Pablo Laurta había cambiado su apellido antes del doble femicidio

Belgrano dio el batacazo en La Bombonera y derrotó a Boca

Belgrano dio el batacazo en La Bombonera y derrotó a Boca

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en gremlins

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en "gremlins"

Policiales
Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Ovación
River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

River Plate derrotó a Talleres y volvió al triunfo en el Torneo Clausura

Belgrano dio el batacazo en La Bombonera y derrotó a Boca

Belgrano dio el batacazo en La Bombonera y derrotó a Boca

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Brian Duarte: Saldremos a buscar el partido sin especular

Brian Duarte: "Saldremos a buscar el partido sin especular"

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

La provincia
Piscicultura: La Paz fue sede del primer encuentro provincial que reunió al sector

Piscicultura: La Paz fue sede del primer encuentro provincial que reunió al sector

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema Con María, peregrinos de esperanza

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema "Con María, peregrinos de esperanza"

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

Dejanos tu comentario