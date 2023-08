River Plate compró a Sebastián Boselli .

El futbolista de la categoría 2003 firmará un contrato por 3 años y medio con el Millonario. Arribará en las próximas horas a la Argentina para formalizar la rubrica. Todavía no hay fecha de presentación confirmada, aunque se estima que el club podría hacerlo oficial antes del fin de semana. El elenco uruguayo no se quedará con ninguna plusvalía en caso de una futura venta.

Se terminó la novela

Las negociaciones quedaron blanqueadas cuando su padre y representante, Pablo Boselli, confirmó en mayo que había charlado con Enzo Francescoli durante la disputa del Mundial Sub 20. "Me llamó Enzo. Me dijo que había interés, que es un nombre que ellos están mirando. Nada concreto, esa es la realidad. Quedamos en hablar después del Mundial. Veremos si puede prosperar o no", había expresado en diálogo con TyC Sports en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Casualmente, River sufrió las bajas de Paulo Díaz (esguince de rodilla) y Leandro González Pirez (metatarsalgia), la zaga central titular que suele utilizar Martín Demichelis. En la derrota por 3-2 ante Argentinos Juniors, el DT decidió incluir a Emanuel Mammana y al Melli, pero los problemas defensivos siguieron acechándolo y la pasó mal con la pelota parada.

Boselli llegaría como una solución a ese problema y además le aportaría otra variante en el sector derecho tras las salida de Robert Rojas. Es que el joven zaguero también jugó de lateral durante su etapa en Defensor Sporting. "Él es un Godín, muy serio, hace todo lo justo y necesario, más en ese puesto. Fue una revolución en el Sudamericano, porque el era lateral”, reconoció Alberto Ward, presidente de la institución de Montevideo, en junio de este año.

Después de la partida a préstamo de Robert Rojas a Tigre, el número 2 es uno de los que quedó vacante en el plantel. Es probable que el uruguayo herede ese dorsal porque es el mismo que utilizó en el seleccionado campeón del mundo juvenil. La 3 la agarró Ramiro Funes Mori.

El paso de Sebastián Boselli por Defensor Sporting