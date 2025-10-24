River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

Otro tropiezo del River de Gallardo, cayó 4 a 3 en la definición desde los 12 pasos ante los mendocinos, que ahora son finalistas y jugarán con Argentinos.

Diluvio en el partido River ante Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia le ganó este viernes 4 a 3 por penales a River en Córdoba, tras haber igualado 0 a 0, y jugará con Argentinos Juniors la gran final de la Copa Argentina. El encuentro se disputó en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde un verdadero diluvio hizo que el entretiempo se extienda por más de 50' y el segundo tiempo se jugara en un campo de juego con mucha agua.

El equipo de Marcelo Gallardo perdió en los penales contra la Lepra mendocina tras igualar 0-0 en los 90 minutos y se quedó afuera de la gran final de una competición clave para la próxima temporada, ya que el Millonario todavía no aseguró su boleto a la Copa Libertadores. Sin esta vía, solo le queda obtener el segundo lugar de la Tabla Anual (no puede alcanzar al líder Rosario Central) o la tercera ubicación, que entrega un pasaje al Repechaje. La otra alternativa que tiene es ganar el Torneo Clausura.

Sebastián Villa marcó el penal decisivo del conjunto de Cuyo, que jugará su primera final en esta competición en su historia y lo hará contra Argentinos Juniors. Uno de los dos equipos estará presente en la Libertadores 2026.

River Plate, que está quinto en la Zona B del Clausura y todavía no clasificó a los playoff, tendrá un fixture marcado por la presencia del Superclásico ante Boca Juniors en la Bombonera por la jornada 15, aunque antes deberá recibir a Gimnasia en el Monumental. Cerrará la primera fase de su grupo contra Vélez en Liniers.

DEFINICIÓN POR PENALES

River Plate: Miguel Borja (ATAJÓ CENTURIÓN), Giuliano Galoppo (FALLÓ), Facundo Colidio (GOL), Maximiliano Meza (GOL), Gonzalo Montiel (GOL)

Independiente Rivadavia: Luciano Gómez (GOL), Leonard Costa (FALLÓ), Fabrizio Sartori (GOL), Sheyko Studer (GOL), Sebastián Villa (GOL)

Partido demorado

El árbitro brindó su testimonio durante la transmisión de TyC Sports: “Justo se largó un diluvio en el entretiempo y nos anegó bastantes zonas de la cancha, incluyendo las dos áreas. Ahora vamos a esperar a ver si afloja un poco y vamos a hablar con los organizadores de la copa para que entren a sacar lo más que puedan de agua. Esperaremos 15 minutos y sacaremos una segunda conclusión”.

Minuto a minuto

93 MINUTOS: ¡TREMENDA ATAJADA DE CENTURIÓN!

El arquero de la Lepra despejó al córner un testazo frontal a quemarropa.

85 minutos: agotó cambios la Lepra

Ezequiel Bonifacio y Diego Tonetto por Maximiliano Amarfil y Alejo Osella

80 MINUTOS: ¡EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL DE RIVER PLATE!

El parante superior de Centurión rechazó un cabezazo a la salida de una pelota parada.

78 minutos: cambio en Independiente Rivadavia

Leonel Bucca entró por Álex Arce.

74 minutos: River Plate agotó modificaciones

Giuliano Galoppo reemplazó a Kevin Castaño.

71 minutos: apareció alguien que pensó un segundo más e hizo la diferencia

Cristian Jaime, de 19 años, luchó, peleó, trabó y se quedó con una pelota desde el suelo, la hizo rebotar en un rival y, cuando parecía que iba a buscar el córner, lanzó un centro atrás a la llegada de Facundo Colidio, quien elevó su zurdazo por encima del travesaño.

68 minutos: primeros cambios en Independiente Rivadavia

Nicolás Retamar y Fabrizio Sartori por Matías Fernández y Mauricio Cardillo.

60 minutos: dos modificaciones en River Plate

Cristian Jaime y Maximiliano Meza por Nacho Fernández y Juanfer Quintero.

58 minutos: respondió Nacho Fernández

El volante encajó un zurdazo en la medialuna que se fue desviado.

55 minutos: Villa aprovechó un mal rechazo

El ex Boca recuperó una pelota en el último tercio y sacudió un disparo rasante que se fue cerca de un palo.

54 minutos: el agua acumulada en la cancha desvirtúa el partido

Independiente Rivadavia apuesta a la velocidad y a los piques irregulares de la pelota, que se frena en distintos sectores del campo, mientras que River no hace pie en su intento de jugar por abajo.

Marcos Acuña en medio de una disputa por la pelota

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

La lluvia aflojó y permitió la reanudación tras más de 45 minutos de entretiempo.

40 minutos: Castaño quiso ser Quintero

El colombiano replicó los ensayos a distancia de su compañero, pero su envío salió muy lejos del arco de Centurión.

35 minutos: otra más de Juanfer

Ahora, el mediocampista ofensivo probó con una pelota parada en las inmediaciones a la medialuna, pero el balón rebotó en un rival y se marchó al córner.

35 minutos: cambio en River Plate

Facundo Colidio por Sebastián Driussi.

32 MINUTOS: ¡OCASIÓN INMEJORABLE DE RIVER!

Centurión no logró embolsar un intento desde lejos, la pelota quedó viva y, a partir de ahí, siguieron dos salvadas de Luciano Gómez y Sheyko Studer, esta última en la línea, para mantener la paridad en Córdoba.

26 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A QUINTERO!

El colombiano estrelló un nuevo intento desde afuera del área en el caño izquierdo de Centurión.

22 minutos: Quintero tuvo la primera jugada de riesgo

Juanfer sacudió un disparo frontal a distancia controlado sin problemas por Ezequiel Centurión.

El colombiano sacudió un tiro que terminó en las manos del arquero

17 minutos: River Plate muestra sus cartas en este inicio

El Millonario intenta generar juego con Nacho Fernández y Juanfer Quintero, pero termina recostando sus ataques sobre las bandas seguidos de centros infructuosos al área.

7 minutos: primera aparición de Armani

El arquero de River Plate contuvo un buscapié lanzado por Sebastián Villa desde el costado derecho.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡ENTRARON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Independiente Rivadavia y River Plate.

La formación de River vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Independiente Rivadavia vs. River, por la Copa Argentina

Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.