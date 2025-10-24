Fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Oscar Molina y Diego Ibalo, donde se determinará la responsabilidad penal por la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida en septiembre de 2018 en el barrio Capibá, al sureste de Paraná: será entre el 11 y 17 de noviembre de 2025. Según confirmaron a UNO, habrá 29 testigos, ocho civiles por cada parte y la inspección ocular se realizará sin presencia del jurado. Se supo que utilizarán un dron para tomar imágenes, y luego esa proyección será presentada al jurado popular.
Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías íbalo y Molina
El debate será ante un jurado popular que deberá emitir veredicto sobre la responsabilidad de Oscar Molina y Diego Ibalo, acusados por el disparo que mató al joven de 19 años en barrio Capibá
Los roles
Gabriel Gusmán perdió la vida el 25 de septiembre de 2018 en un confuso incidente ocurrido en barrio Capibá, ubicado en el sureste de Paraná, en medio de un conflictivo contexto de agresiones mutuas entre bandas contrarias que dirimían sus diferencias a los tiros. La investigación pasó por varias etapas.
La querella autónoma le atribuye a Molina ser el efectivo que el 25 de septiembre de 2018 terminó con la vida de Gusmán al disparar con su arma reglamentaria FM Browning, calibre 9 mm. Mientras que a Ibalo se le atribuye que en el mismo momento, lugar y circunstancias “no haber impedido la muerte de Gusmán”.