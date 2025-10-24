Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto

En la zona del Rosedal de Paraná, motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto de alta gama. El motociclista fue asistido.

24 de octubre 2025 · 22:05hs
Un joven motociclista resultó lesionado luego de protagonizar un fuerte choque al intentar escapar de un control vehicular en la zona del Rosedal, en la ciudad de Paraná. El siniestro ocurrió sobre calle Leguizamón, cuando el conductor de una moto, al advertir la presencia de inspectores de tránsito, intentó evadir el operativo. En su huida, ingresó por el espacio verde que separa las calzadas y continuó por calle Mitre, circulando en contramano.

Según se informó, al llegar a la intersección, el motociclista impactó de frente contra un automóvil de alta gama que transitaba normalmente por la zona. Como consecuencia del fuerte golpe, el joven sufrió lesiones y fue asistido por personal médico en el lugar antes de ser trasladado para una evaluación más completa.

Tanto la motocicleta como el vehículo involucrado registraron importantes daños materiales.

Datos sobre el accidente en Paraná

En diálogo con Canal Once, el subdirector de Operativos de Tránsito de Paraná, Germán Leites, explicó que “se realizaba un control vehicular y, en el momento del control, la moto cruzó por la plazoleta del Rosedal; cuando baja a la calzada, se encontró de frente con el Audi, que circulaba de manera normal”.

El funcionario señaló que el rodado menor no contaba con escape reglamentario ni chapa patente. “Evidentemente sabía que los vehículos se retienen por circular sin dominio y por ruidos molestos, por eso intentó evadir el control”, indicó.

