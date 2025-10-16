Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

El encuentro originalmente pautado para las 22.15 del sábado, se jugará 20.30 debido al cambio de horario de la final de la Copa Libertadores femenina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que el partido entre Talleres y River, correspondiente a la 13° jornada del Torneo Clausura, cambiará de horario y se jugará el próximo sábado a las 20.30, cuando originalmente estaba pautado para las 22.15. La modificación se debe al adelantamiento de la final de la Copa Libertadores femenina que disputarán Corinthians y Deportivo Cali en el Florencio Sola de Banfield.

El encuentro decisivo del certamen internacional estaba pautado para este sábado a las 20.00 , pero CONMEBOL, en convenio con las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires dispusieron el adelantamiento del mismo para las 16.30 .

La idea de AFA era que no se superpusieran los partidos del Clausura con la final y más si llegaba un equipo argentino a dicha instancia, por eso el choque entre la T y el Millonario se iba a jugar más tarde de lo habitual. Como esto no ocurrió y el partido se adelantó, lo mismo sucederá con el choque que se disputará en el Mario Alberto Kempes correspondiente a la Zona B del campeonato.

Embed #Programación | A raiz del cambio de horario de la CONMEBOL Libertadores Femenina, el partido entre @CATalleresdecba y @RiverPlate de la #Fecha13 del #TorneoBetano Clausura 2025 se adelanta para las 20:30 del sábado 18 (estaba progaramado para las 22.15). pic.twitter.com/FK7izFUZc0 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 16, 2025

El del próximo sábado será un partido fundamental para ambos equipos. Talleres viene de conseguir un agónico triunfo ante Gimnasia que lo alejó de la zona de descenso por la tabla anual. Pero no debe confiarse: Sarmiento, San Martín de San Juan y Aldosivi ganaron en la fecha anterior y darán batalla hasta el final. Una victoria contra River ante su gente sería una inyección anímica enorme y terminaría de disipar los fantasmas a falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular. Además, con 14 unidades y en el 11° lugar, los dirigidos por Carlos Tevez están a tan solo un punto de meterse en zona de clasificación a octavos de final.

El Millonario, por su parte, viene de una inesperada derrota por 1 a 0 ante el Verde de Junín en el Monumental y acumula cuatro consecutivas en el Clausura. Estos malos resultados lo hicieron caer hasta el quinto lugar de la Zona B y, lo más importante, hasta el tercer puesto de la tabla anual, por lo que hoy se estaría metiendo a la fase 2 de la próxima Copa Libertadores, instancia en la que Boca quedó eliminado ante Alianza Lima en febrero. En una semana intensa por el descontento de la gente, Marcelo Gallardo quiere alejar la negatividad con una victoria en Córdoba.

