River quiere cortar la mala racha en el torneo local

Tras la inesperada caída ante Sarmiento en el Más Monumental, River buscará revertir su crisis futbolística ante Talleres en Córdoba.

18 de octubre 2025 · 08:22hs
Tras la inesperada caída ante Sarmiento en el Monumental, River buscará revertir su crisis futbolística enfrentando a Talleres. El encuentro, válido por la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará hoy a partir de las 20.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Los dirigidos por Marcelo Gallardo necesitan un triunfo clave para escalar posiciones en la tabla anual.

En estos momentos, a pocas semanas de haber quedado afuera de la Copa Libertadores contra Palmeiras en cuartos de final, River viene de caer 1-0 ante Sarmiento como local y acumula cuatro derrotas consecutivas en el Clausura. Estos malos resultados lo relegaron al quinto lugar de la Zona B y, más importante aún, al tercer puesto de la tabla anual.

Jorge Brito también dejó en claro que la continuidad del técnico no está en duda por parte del club.

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

De mantenerse así, el Millonario solo clasificaría a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, la misma instancia en la que Boca fue eliminado en febrero. Tras una semana de gran descontento popular, Gallardo busca desesperadamente alejar la negatividad con una victoria necesaria en Córdoba.

Mientras River celebra el regreso de figuras como Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Portillo, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero a la titularidad, mantiene una gran preocupación: la presencia de Marcos Acuña, quien no llegará al duelo del sábado.

El Huevo arrastra una molestia en la rodilla izquierda tras un golpe sufrido contra Rosario Central, razón por la cual no sumó minutos en la reciente fecha FIFA con la Selección Argentina y no está en la nómina de convocados por el Muñeco.

Probable formación de Talleres

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tévez.

Probable formación de River Plate

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; M. Salas, S. Driussi o F. Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Hora y TV: 20.30 (TNT Sports).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Mario Alberto Kempes

