Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos.

Tras casi dos meses de espera, volvió el Ranking Nacional de Clubes , el listado más esperado por la comunidad rugbística argentina, que incluye a 157 equipos que participaron este último año en torneos de Primera y Segunda División Regional, validado según los resultados oficiales de los torneos locales.

Elaborado por el sitio especializado Salida de 22, refleja el rendimiento partido a partido, premiando victorias, clasificaciones y campeonatos, sin basarse únicamente en historia o prestigio.

Entre Ríos se destaca con C.A.E. Paraná, Rowing y Tilcara

En la cima se encuentra Marista R.C., con 93,26 puntos, gracias a su campaña en el Torneo del Interior A y por clasificar a la final del Nacional de Clubes, donde se enfrentará al campeón de la URBA. Lo siguen el Jockey Club Córdoba y el C.A.S.I., reafirmando la supremacía histórica de los clubes de Buenos Aires y Córdoba.

Entre los entrerrianos, C.A.E. Paraná ocupa un destacado cuarto lugar con 89,31 puntos, consolidando su regularidad y competitividad en torneos locales y nacionales. El club de la capital provincial demuestra que el rugby de Entre Ríos puede medirse con los clubes más tradicionales del país, combinando talento, estrategia y constancia.

Más abajo, pero con una actuación sólida, se ubica Paraná Rowing, en el puesto 42 con 73,04 puntos. El equipo mantiene una trayectoria firme en el rugby regional, sumando puntos de manera constante y mostrando que los clubes del interior tienen proyección y potencial de crecimiento.

Por su parte, Tilcara, otro histórico entrerriano, se encuentra en el puesto 87 con 48,97 puntos. Si bien su posición es más modesta, simboliza el esfuerzo y la pasión del rugby del interior, donde competir implica superar desafíos particulares. Su permanencia confirma su relevancia provincial y su compromiso con el desarrollo de la disciplina.

El #RankingSalidade22 no evalúa el nivel histórico del club, sino el rendimiento partido a partido, intercambiando puntos con cada rival al que se enfrenta. Detalles clave del sistema: 0,5 puntos por clasificar a cuartos o semifinales, 1,25 por ganar una semifinal y 2 puntos por consagrarse campeón. Además, torneos de mayor jerarquía como el Nacional de Clubes y el Torneo del Interior A suman puntos adicionales.

La presencia de C.A.E. Paraná, Paraná Rowing y Tilcara confirma la relevancia del rugby entrerriano a nivel nacional. Desde el cuarto puesto de C.A.E. Paraná hasta la participación consistente de Rowing y Tilcara, los clubes de la provincia mantienen su prestigio y proyectan el crecimiento del deporte en la región. Este listado no solo refleja la actualidad, sino que también incentiva a los equipos a superarse y afrontar nuevos desafíos, fortaleciendo el rugby en todo el país.

Posiciones actuales en el Ranking Nacional de Clubes

Marista R.C. - 93,26

Jockey C. Córdoba - 89,63

C.A.S.I. - 89,31

C.A.E. Paraná - 89,31

Belgrano A.C. - 87,90

Jockey C. Rosario - 87,38

Newman - 87,25

S.I.C. - 85,80

Duendes - 85,13

Tala R.C. - 84,78

Alumni - 84,41

Los Tordos - 83,63

G.E.R. - 83,55

Los Tilos - 83,43

La Tablada - 83,23

CURNE - 82,85

Tucumán R.C. - 82,65

Córdoba Athletic - 81,87

Regatas Bella Vista - 81,65

Hindú - 81,45

Universitario Córdoba - 79,97

Santa Fe R.C. - 79,20

Tucumán L.T.C. - 77,98

C.R.A.I. - 77,45

Mar del Plata R.C. - 77,36

Urú Curé - 77,33

Buenos Aires C. & R. - 76,99

Liceo Mendoza - 76,93

Natación y Gimnasia - 76,85

C.U.B.A. - 76,79

San Martín Villa María - 76,50

Tigres R.C. - 75,76

La Plata R.C. - 75,17

Cardenales - 74,94

Universitario Tucumán - 74,79

Old Resian - 74,65

Huirapuca - 74,41

Palermo Bajo - 74,03

Taraguy - 73,91

Sociedad Sportiva - 73,49

San Luis R.C. - 73,17

Paraná Rowing - 73,04

Los Tarcos - 72,81

Mendoza R.C. - 71,20

San Juan R.C. - 70,67

Jockey Club Villa María - 69,89

U.N.S.J. - 69,07

C.P.B.M. - 68,84

Sporting Club - 68,45

Neuquén R.C. - 68,43

Jockey Club Tucumán - 66,97

Old Lions - 66,94

San José - 66,39

Univ. Mar del Plata - 64,89

Teque R.C. - 64,05

Regatas Resistencia - 61,50

Jockey Club Salta - 61,20

Jockey C. Venado Tuerto - 60,83

Aranduroga - 60,67

Los Cardos - 60,17

Los Matreros - 60,00

Atlético del Rosario - 59,88

CURDA - 59,49

San Patricio - 59,00

Carlos Paz - 58,54

Champagnat - 56,23

Sixty R.C. - 55,72

Gimnasia y Tiro - 55,70

Argentino Bahía Blanca - 55,43

Universitario Rosario - 54,42

Los Cuervos R.C. - 54,32

CAPRI - 53,64

San Ignacio - 53,24

Marabunta R.C. - 53,24

Santiago L.T.C. - 53,20

Club Los 50 - 53,06

Pueyrredón - 53,05

Biguá R.C. - 52,02

San Cirano - 51,43

Univ. Salta - 51,10

Lince R.C. - 50,71

Comercial R.C. - 50,28

Pucará - 50,21

Los Teros R.C. - 50,12

Curupayti - 49,68

Baguales J.M. - 49,15

Tilcara - 48,97

Chenque R.C. - 48,67

Hurling - 47,48

Puerto Madryn - 47,13

San Andrés - 46,75

Peumayén - 46,57

Roca R.C. - 46,55

Aguará - 46,28

Lomas Ath. - 45,60

Los Hurones - 45,52

Córdoba Rugby - 45,45

Olivos R.C. - 45,40

Huazihul - 44,43

Deportiva Francesa - 44,05

Jabalíes R.C. - 43,75

Deportivo Portugués - 43,27

Jockey S.J. - 43,21

Los Caranchos - 43,17

Banco R.C. - 42,55

Alfiles - 41,42

Alma Juniors - 41,32

Univ. La Plata - 41,20

Tacuru R.H.C. - 41,12

Calafate R.C. - 41,12

Catamarca R.C. - 40,23

San Albano - 40,12

Provincial - 40,12

C.Ra.R. - 39,83

Universitario Mendoza - 39,06

Tacuru - 39,00

Pueyrredón R.C. - 38,64

Univ. Santa Fé - 38,49

Logaritmo - 37,34

Santiago R.C. - 36,96

Los Chelcos - 36,34

Tiro Federal - 36,20

San Jorge - 36,04

Club Las Águilas - 34,60

Trelew R.C. - 34,15

Santa Rosa R.C. - 33,98

Club Social L.R. - 33,92

Santa Rosa R.C. C. - 33,87

Bigornia R.C. - 33,25

Aguará Guazú - 33,05

Alta Gracia R.C. - 32,98

Gim. E. Pergamino - 32,81

San Francisco R.C. - 32,49

Aero Club Río Iv - 32,22

Comodoro R.C. - 31,49

Unión del Sur - 31,40

Uncas - 31,07

C.S. Carlota - 30,41

Abipones - 30,00

Carayá - 29,00

Pico R.C. - 28,10

Univ. Bahía Blanca - 28,05

Lomas R.C. - 28,00

Patoruzú - 27,18

Río Tercero lii - 27,06

Centro C. - 25,00

Draig Goch - 23,56

Jockey Río Iv - 23,23

Belgrano R.C. - 22,39

Italiana - 22,25

Rivadavia R.C. - 20,61

C.R.A.R. La Rioja - 20,00

Chancay R.C. - 19,75

Chaja - 19,25

Caza y P. - 19,10

Los Teros R.C. SI - 16,99

San Jorge R.C. - 7,87