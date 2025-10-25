Uno Entre Rios | Ovación | Ranking Nacional de Clubes

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Tras casi dos meses, volvió el Ranking Nacional de Clubes con 157 equipos medidos por su rendimiento en torneos oficiales de Primera y Segunda División.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

25 de octubre 2025 · 07:27hs
Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes

Foto: Gentileza/Jano Colcerniani

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos.

Tras casi dos meses de espera, volvió el Ranking Nacional de Clubes, el listado más esperado por la comunidad rugbística argentina, que incluye a 157 equipos que participaron este último año en torneos de Primera y Segunda División Regional, validado según los resultados oficiales de los torneos locales.

Elaborado por el sitio especializado Salida de 22, refleja el rendimiento partido a partido, premiando victorias, clasificaciones y campeonatos, sin basarse únicamente en historia o prestigio.

Tiago Mangia y Giovanni Giacomelli brillaron en una competencia desarrollada en Rosario.

En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

River iguala en Córdoba con Independiente Rivadavia.

River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

Entre Ríos se destaca con C.A.E. Paraná, Rowing y Tilcara

Embed

En la cima se encuentra Marista R.C., con 93,26 puntos, gracias a su campaña en el Torneo del Interior A y por clasificar a la final del Nacional de Clubes, donde se enfrentará al campeón de la URBA. Lo siguen el Jockey Club Córdoba y el C.A.S.I., reafirmando la supremacía histórica de los clubes de Buenos Aires y Córdoba.

Entre los entrerrianos, C.A.E. Paraná ocupa un destacado cuarto lugar con 89,31 puntos, consolidando su regularidad y competitividad en torneos locales y nacionales. El club de la capital provincial demuestra que el rugby de Entre Ríos puede medirse con los clubes más tradicionales del país, combinando talento, estrategia y constancia.

Más abajo, pero con una actuación sólida, se ubica Paraná Rowing, en el puesto 42 con 73,04 puntos. El equipo mantiene una trayectoria firme en el rugby regional, sumando puntos de manera constante y mostrando que los clubes del interior tienen proyección y potencial de crecimiento.

Por su parte, Tilcara, otro histórico entrerriano, se encuentra en el puesto 87 con 48,97 puntos. Si bien su posición es más modesta, simboliza el esfuerzo y la pasión del rugby del interior, donde competir implica superar desafíos particulares. Su permanencia confirma su relevancia provincial y su compromiso con el desarrollo de la disciplina.

El #RankingSalidade22 no evalúa el nivel histórico del club, sino el rendimiento partido a partido, intercambiando puntos con cada rival al que se enfrenta. Detalles clave del sistema: 0,5 puntos por clasificar a cuartos o semifinales, 1,25 por ganar una semifinal y 2 puntos por consagrarse campeón. Además, torneos de mayor jerarquía como el Nacional de Clubes y el Torneo del Interior A suman puntos adicionales.

La presencia de C.A.E. Paraná, Paraná Rowing y Tilcara confirma la relevancia del rugby entrerriano a nivel nacional. Desde el cuarto puesto de C.A.E. Paraná hasta la participación consistente de Rowing y Tilcara, los clubes de la provincia mantienen su prestigio y proyectan el crecimiento del deporte en la región. Este listado no solo refleja la actualidad, sino que también incentiva a los equipos a superarse y afrontar nuevos desafíos, fortaleciendo el rugby en todo el país.

Posiciones actuales en el Ranking Nacional de Clubes

Marista R.C. - 93,26

Jockey C. Córdoba - 89,63

C.A.S.I. - 89,31

C.A.E. Paraná - 89,31

Belgrano A.C. - 87,90

Jockey C. Rosario - 87,38

Newman - 87,25

S.I.C. - 85,80

Duendes - 85,13

Tala R.C. - 84,78

Alumni - 84,41

Los Tordos - 83,63

G.E.R. - 83,55

Los Tilos - 83,43

La Tablada - 83,23

CURNE - 82,85

Tucumán R.C. - 82,65

Córdoba Athletic - 81,87

Regatas Bella Vista - 81,65

Hindú - 81,45

Universitario Córdoba - 79,97

Santa Fe R.C. - 79,20

Tucumán L.T.C. - 77,98

C.R.A.I. - 77,45

Mar del Plata R.C. - 77,36

Urú Curé - 77,33

Buenos Aires C. & R. - 76,99

Liceo Mendoza - 76,93

Natación y Gimnasia - 76,85

C.U.B.A. - 76,79

San Martín Villa María - 76,50

Tigres R.C. - 75,76

La Plata R.C. - 75,17

Cardenales - 74,94

Universitario Tucumán - 74,79

Old Resian - 74,65

Huirapuca - 74,41

Palermo Bajo - 74,03

Taraguy - 73,91

Sociedad Sportiva - 73,49

San Luis R.C. - 73,17

Paraná Rowing - 73,04

Los Tarcos - 72,81

Mendoza R.C. - 71,20

San Juan R.C. - 70,67

Jockey Club Villa María - 69,89

U.N.S.J. - 69,07

C.P.B.M. - 68,84

Sporting Club - 68,45

Neuquén R.C. - 68,43

Jockey Club Tucumán - 66,97

Old Lions - 66,94

San José - 66,39

Univ. Mar del Plata - 64,89

Teque R.C. - 64,05

Regatas Resistencia - 61,50

Jockey Club Salta - 61,20

Jockey C. Venado Tuerto - 60,83

Aranduroga - 60,67

Los Cardos - 60,17

Los Matreros - 60,00

Atlético del Rosario - 59,88

CURDA - 59,49

San Patricio - 59,00

Carlos Paz - 58,54

Champagnat - 56,23

Sixty R.C. - 55,72

Gimnasia y Tiro - 55,70

Argentino Bahía Blanca - 55,43

Universitario Rosario - 54,42

Los Cuervos R.C. - 54,32

CAPRI - 53,64

San Ignacio - 53,24

Marabunta R.C. - 53,24

Santiago L.T.C. - 53,20

Club Los 50 - 53,06

Pueyrredón - 53,05

Biguá R.C. - 52,02

San Cirano - 51,43

Univ. Salta - 51,10

Lince R.C. - 50,71

Comercial R.C. - 50,28

Pucará - 50,21

Los Teros R.C. - 50,12

Curupayti - 49,68

Baguales J.M. - 49,15

Tilcara - 48,97

Chenque R.C. - 48,67

Hurling - 47,48

Puerto Madryn - 47,13

San Andrés - 46,75

Peumayén - 46,57

Roca R.C. - 46,55

Aguará - 46,28

Lomas Ath. - 45,60

Los Hurones - 45,52

Córdoba Rugby - 45,45

Olivos R.C. - 45,40

Huazihul - 44,43

Deportiva Francesa - 44,05

Jabalíes R.C. - 43,75

Deportivo Portugués - 43,27

Jockey S.J. - 43,21

Los Caranchos - 43,17

Banco R.C. - 42,55

Alfiles - 41,42

Alma Juniors - 41,32

Univ. La Plata - 41,20

Tacuru R.H.C. - 41,12

Calafate R.C. - 41,12

Catamarca R.C. - 40,23

San Albano - 40,12

Provincial - 40,12

C.Ra.R. - 39,83

Universitario Mendoza - 39,06

Tacuru - 39,00

Pueyrredón R.C. - 38,64

Univ. Santa Fé - 38,49

Logaritmo - 37,34

Santiago R.C. - 36,96

Los Chelcos - 36,34

Tiro Federal - 36,20

San Jorge - 36,04

Club Las Águilas - 34,60

Trelew R.C. - 34,15

Santa Rosa R.C. - 33,98

Club Social L.R. - 33,92

Santa Rosa R.C. C. - 33,87

Bigornia R.C. - 33,25

Aguará Guazú - 33,05

Alta Gracia R.C. - 32,98

Gim. E. Pergamino - 32,81

San Francisco R.C. - 32,49

Aero Club Río Iv - 32,22

Comodoro R.C. - 31,49

Unión del Sur - 31,40

Uncas - 31,07

C.S. Carlota - 30,41

Abipones - 30,00

Carayá - 29,00

Pico R.C. - 28,10

Univ. Bahía Blanca - 28,05

Lomas R.C. - 28,00

Patoruzú - 27,18

Río Tercero lii - 27,06

Centro C. - 25,00

Draig Goch - 23,56

Jockey Río Iv - 23,23

Belgrano R.C. - 22,39

Italiana - 22,25

Rivadavia R.C. - 20,61

C.R.A.R. La Rioja - 20,00

Chancay R.C. - 19,75

Chaja - 19,25

Caza y P. - 19,10

Los Teros R.C. SI - 16,99

San Jorge R.C. - 7,87

Ranking Nacional de Clubes Entre Ríos Estudiantes
Noticias relacionadas
Melany Detzel viene de jugar en el Sporting Lisboa, donde ganó la Copa de Portugal.

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Colapinto giró en México.

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

La Selección Argentina cerrará el año con un único amistoso ante la selección de Angola.

Cambio de planes para la Selección Argentina

Ver comentarios

Lo último

En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

Ultimo Momento
En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

Paraná: motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto

Paraná: motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Ranking Nacional de Clubes: Estudiantes, cuarto del país y líder absoluto en Entre Ríos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

La provincia
SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

SMN: continúa el alerta meteorológico por vientos

Paraná: motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto

Paraná: motociclista escapó de un control, circuló en contramano y chocó con un auto

Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Dejanos tu comentario