La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube Melany Detzel tendrá una nueva experiencia en Portugal para continuar con su carrera. La armadora oriunda de Aldea Spatzenkutter viene de jugar el Mundial U21. 24 de octubre 2025 · 20:50hs

Melany Detzel viene de jugar en el Sporting Lisboa, donde ganó la Copa de Portugal.

La entrerriana Melany Detzel tiene un nuevo club. La armadora de 20 años, oriunda de Aldea Spatzenkutter, se sumó al Vitória Sport Clube de Portugal. Será una nueva experiencia para ella en el vóley luso, ya que su último club fue el Sporting de Lisboa, donde se coronó campeona de la Copa de Portugal.

Detzel viene de disputar el Mundial U21 en Indonesia, donde defendió la camiseta de la Selección Argentina, Las Panteritas, mostrando grandes desempeños con la camiseta Albiceleste.

Ahora afrontará su segunda temporada en el extranjero, e intentará continuar creciendo en su carrera y, por qué no, volver a coronarse en alguna de las competencias que tiene por delante.