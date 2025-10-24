Uno Entre Rios | Ovación | Copa Argentina

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

El Millonario y la Lepra mendocina jugarán este viernes, a las 22.10, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la semifinal de la Copa Argentina.

24 de octubre 2025 · 08:22hs
La Copa Argentina conocerá a su segundo finalista.

La Copa Argentina conocerá a su segundo finalista.

River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este viernes en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina. El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 22.10, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano.

El Millonario llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió en seis de sus últimas ocho presentaciones, situación que había puesto bajo la lupa la continuidad de Marcelo Gallardo como director técnico.

Argentinos finalista de la Copa Argentina. 

Argentinos venció a Belgrano y por primera vez jugará la final de la Copa Argentina

Echagüe y Parque buscarán el último boleto a los playoffs de la Liga Provincial.

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Sin embargo, el conjunto de Núñez viene de conseguir un valioso triunfo ante Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura, que le permitió acomodarse en la Zona A y en la tabla anual, que entrega tres cupos para la próxima Copa Libertadores.

En su camino a las semifinales, River eliminó a Ciudad de Bolívar (2-0), San Martín de Tucumán (3-0), Unión de Santa Fe (0-0 y 4-3 en los penales) y Racing (1-0).

Independiente Rivadavia, por su parte, se consolidó como un equipo verdaderamente complicado para cualquier rival en el fútbol local y tiene el objetivo de esta Copa Argentina como una muy buena alternativa para conseguir por primera vez la clasificación a la Copa Libertadores.

Para meterse entre los cuatro mejores de la competición, el equipo mendocino, que es dirigido por Alfredo Berti, dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).

Formaciones de River e Independiente Rivadavia

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Hora y TV: 22:10 (TyC Sports).

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Copa Argentina River Independiente Rivadavia Córdoba
