Los colectivos del servicio metropolitano de Paraná incorporaron validadores que permiten abonar el boleto con tarjetas sin contacto, dispositivos móviles con NFC o mediante código QR, complementando el sistema tradicional de la tarjeta SUBE. La novedad ya está disponible en varias localidades del área metropolitana.
Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR
Los colectivos metropolitanos de Paraná permiten pagar con tarjetas sin contacto, celulares con NFC o código QR, sumándose al sistema SUBE tradicional.
Las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6 y 15, excepto las unidades 0 km, cuentan con estas nuevas máquinas, que permiten pagar con tarjetas de crédito, débito o prepagas Visa y Mastercard de cualquier banco, así como con celulares o relojes compatibles con NFC y códigos QR. Los recorridos incluyen zonas urbanas y suburbanas como Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y Villa Fontana.
El servicio metropolitano de Paraná suma nuevas formas de pago: tarjeta, celular y QR
El procedimiento es similar al uso de la tarjeta SUBE: el usuario indica al chofer el destino, pero no necesita especificar el medio de pago. Con tarjeta o dispositivo sin contacto, se acerca la tarjeta, el celular o el reloj al validador hasta que la pantalla confirme que el pago se realizó correctamente. Con código QR, los pasajeros pueden usar la app BNA+ o la app SUBE, generar un código QR y presentarlo frente al lector del validador hasta que se confirme el pago. En BNA+ se selecciona "Viajar con QR" y en SUBE se accede a "SUBE Digital" y se elige "Pagar con QR". Para pagar más de un pasaje, se debe generar un nuevo código QR.
El sistema no requiere conexión a internet al momento de abonar y el valor del boleto es el mismo que con la SUBE tradicional. Sin embargo, los descuentos de la Tarifa Social Federal, los atributos locales y la RED SUBE solo se aplican con la tarjeta SUBE física o digital. La herramienta es compatible con celulares Android e iOS y no requiere funciones especiales más allá de la cámara, según información disponible en Argentina.gob.ar.