En Rosario: destacada actuación de los gimnastas entrerrianos en el Nacional Federativo

Tiago Mangia y Giovanni Giacomelli fueron protagonistas en la ciudad de Rosario en un deporte donde los varones están ganando en protagonismo.

25 de octubre 2025 · 07:51hs
Tiago Mangia y Giovanni Giacomelli brillaron en una competencia desarrollada en Rosario.

Tiago Mangia y Giovanni Giacomelli brillaron en una competencia desarrollada en Rosario.

Se llevó a cabo en la ciudad de Rosario una nueva edición del Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística Masculina 2025, uno de los eventos más importantes del calendario argentino. La competencia reunió a delegaciones de más de 20 federaciones provenientes de distintas provincias, consolidando una vez más el gran nivel competitivo que atraviesa la gimnasia nacional. Entre los destacados representantes entrerrianos, Tiago Mangia y Giovanni Giacomelli, del Centro Gimnástico Paraná del Club Ciclista, dijeron presente con excelentes resultados, llevando en alto el nombre de la Federación Entrerriana de Gimnasia. Otros participantes de la provincia de Entre Ríos fueron Jorge Moreira y Luka Díaz.

Tiago Mangia y Giovanni Giacomelli junto a su entrenador Maxi Llanes.

Tiago Mangia y Giovanni Giacomelli junto a su entrenador Maxi Llanes.

Tiago Mangia, protagonista de una actuación sobresaliente. El joven gimnasta paranaense Tiago Mangia, de 18 años, tuvo un desempeño brillante en la categoría Mayores A-C, donde compitió contra 22 atletas de 10 federaciones de todo el país. Tiago se subió al podio en casi todas las especialidades: primero en Anilla, Salto y por Equipo; segundo en Barra y tercero en Suelo y General. Su compañerofue séptimo en la general y salió tercero en Salto y como equipo quedo primero junto a Tiago.

La palabra de Tiago

“En Rosario la verdad me fue bastante bien. Éramos, en mi categoría, mayores A-C, unos 22 competidores y 10 federaciones. Me llevé seis medallas: primero en equipo, en anilla y en salto; segundo en barra, y tercero en suelo y en la general”, contó Tiago en diálogo con UNO.

La actuación por equipos también fue destacada. La Federación Entrerriana se impuso sobre la Federación Tucumana, quedándose con el primer lugar nacional, un logro que refleja el trabajo sostenido de entrenadores y deportistas a lo largo del año.

Además de Tiago y Giovanni, la delegación de Entre Ríos también contó con la participación de Jorge Moreira y Luka Díaz, quienes sumaron experiencia y aportaron al buen desempeño colectivo de la provincia. La presencia de gimnastas entrerrianos en esta competencia federal confirma el crecimiento de la disciplina en la región

Vida dedicada a la gimnasia. Tiago comenzó en la gimnasia artística a los cinco años, por lo que ya acumula 13 años de trayectoria en el deporte. “Mis expectativas a futuro son seguir haciendo lo que me gusta, porque la verdad que disfruto mucho de este deporte. Ahora estoy más complicado porque estoy cursando en la facultad, pero quiero seguir entrenando, mejorar las rutinas y subir el nivel de dificultad para competir en series libres y con gimnastas de más experiencia”, expresó el joven nacido en la familia de deportistas.

A pesar de combinar sus estudios universitarios con los entrenamientos, Tiago mantiene una rutina exigente: “Entreno de lunes a viernes: tres horas los lunes, miércoles y viernes, y dos horas los martes y jueves. En total, unas 11 horas semanales, aunque a veces no puedo ir los jueves por la facultad. Le dedico mucho tiempo al deporte”, comentó.

Con la mirada puesta en seguir creciendo y sumando experiencia, Tiago Mangia es parte de una generación que continúa posicionando a Entre Ríos como una de las provincias con mayor proyección dentro de la gimnasia artística masculina. Su disciplina, esfuerzo y pasión por el deporte son ejemplo para las nuevas generaciones que se inician en los gimnasios de la región.

Aunque la gimnasia artística sigue siendo más practicada por mujeres, los varones como Tiago, Giovanni, Jorge y Luka marcan el camino para las próximas generaciones. Su compromiso, disciplina y amor por el deporte los convierten en verdaderos embajadores de la gimnasia entrerriana y en ejemplos de que, más allá de la cantidad, la calidad y la pasión hacen la diferencia. La gimnasia artística combina fuerza, equilibrio, coordinación, flexibilidad y disciplina. En Entre Ríos, el deporte se practica tanto en su rama femenina como masculina, aunque históricamente ha tenido mayor cantidad de mujeres federadas. Sin embargo, en los últimos años creció el interés entre los varones.

Tiago Mangia conquistó seis medallas en el Nacional Federativo de Rosario. El joven paranaense fue figura destacada en una competencia con más de 20 federaciones.

