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Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

Luciano De Cecco y Luciano Vicentín brindarán una charla y jugarán un partido ‘entre amigos’. Lo recaudado será para el piso deportivo de Sionista.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

3 de mayo 2026 · 21:50hs
De la mano de Pipi Vesco (foto)

UNOER/ Alan Barbosa

De la mano de Pipi Vesco (foto), Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

Paraná se prepara para vivir una jornada diferente, de esas que trascienden lo estrictamente deportivo y se transforman en una oportunidad de aprendizaje, encuentro y crecimiento colectivo. El sábado 30 de mayo, el Centro Juventud Sionista será escenario de un evento que reunirá a dos referentes del vóley argentino como Luciano De Cecco y el surgido de Paraná, Luciano Vicentín, en una propuesta abierta a toda la comunidad y con un objetivo claro: recaudar fondos para mejorar la infraestructura deportiva de la institución.

La iniciativa, impulsada por Santiago Pipi Vesco, combina capacitación y espectáculo. Por la mañana, desde las 10, se desarrollará una charla destinada a jugadores, entrenadores y público en general, donde ambos integrantes de la selección nacional compartirán experiencias, conceptos técnicos y detalles del entrenamiento de alto rendimiento. Por la tarde, a partir de las 18, el evento se trasladará a la cancha con un partido exhibición que enfrentará a los “amigos de De Cecco” contra los “amigos de Vicentín”, en un formato que promete cercanía con el público, dinámica y un clima festivo.

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Santiago Vesco 2

La propuesta no se limita a lo deportivo. Habrá música, sorteos y la posibilidad de que se sumen otros nombres vinculados al vóley nacional, además de jugadores de Paraná y Santa Fe que actualmente compiten en ligas de nivel. La intención es generar un espectáculo integral que convoque tanto a quienes practican el deporte como a quienes simplemente quieran disfrutar de una jornada distinta.

Detrás del evento hay una necesidad concreta: renovar el piso deportivo del club. Esa meta fue el motor inicial que impulsó a Santiago Vesco a activar contactos y gestionar la llegada de figuras de primer nivel. La cercanía con Luciano De Cecco resultó determinante para darle forma a la idea, que rápidamente encontró eco y se amplió con la inclusión de Luciano Vicentín, surgido de Paraná y con recorrido en la selección mayor.

La elección de Vicentín, surgido de Argentino Juniors, no es casual. Su presencia representa un reconocimiento implícito a su trayectoria y al impacto que genera para el deporte local contar con un jugador de esa jerarquía. En ese sentido, el evento también funciona como un puente entre el alto rendimiento y las bases, mostrando que el desarrollo es posible y que hay caminos que pueden recorrerse desde la provincia hacia la elite.

Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

Además, la actividad aparece como una herramienta para seguir fortaleciendo el crecimiento del vóley dentro del club. En la actualidad, Sionista cuenta con desarrollo en la rama femenina, con una base que viene en expansión y que busca consolidarse. La llegada de referentes nacionales apunta también a potenciar ese proceso, atraer nuevas jugadoras y proyectar a futuro la incorporación del vóley masculino.

En paralelo, el evento deja en evidencia una lógica cada vez más presente en las instituciones: la necesidad de generar recursos propios para sostener y mejorar la infraestructura. En ese marco, la combinación de figuras convocantes y propuestas abiertas al público se transforma en una estrategia clave para alcanzar objetivos concretos.

En diálogo con UNO, Santiago Pipi Vesco explicó cómo se gestó la iniciativa y qué busca generar en la comunidad. “La idea surge porque estamos queriendo hacer un evento para recaudar fondos y cambiar el piso deportivo. A partir de la relación que tengo con Luciano De Cecco, apareció la posibilidad en una charla y él mismo propuso hacer una jornada con una clínica y un partido”, señaló.

Sobre el contenido de la jornada, detalló: “A la mañana va a ser una charla abierta para entrenadores, jugadores y cualquier persona interesada. Y a la tarde vamos a hacer un partido con amigos de cada uno, sumando jugadores de la ciudad y de la región para armar un buen espectáculo”.

También remarcó el valor simbólico de contar con Luciano Vicentín: “Nos parecía importante que esté, porque es un jugador de la ciudad, con recorrido en la Selección Argentina. Es una forma de reconocerlo y de acercarlo a la gente”.

Santiago Vesco 1
De la mano de Pipi Vesco (foto), Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

De la mano de Pipi Vesco (foto), Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

Consultado sobre el crecimiento del vóley en Sionista, sostuvo: “Hoy tenemos la rama femenina y viene creciendo mucho. Todo lo que sea sumar para el deporte nos sirve. La idea es seguir captando jugadoras y, a futuro, poder incorporar también el masculino”.

Por último, Santiago Vesco dejó ver el trasfondo humano que hizo posible la llegada de una figura como De Cecco. Su vínculo con el entorno del jugador trasciende lo deportivo y se remonta a décadas de relación con su familia, especialmente con su padre, Ricardo De Cecco, con quien compartió equipos, roles y una amistad que se mantiene hasta hoy. Esa conexión, forjada en el básquet, fue el punto de partida para que el vóley llegue a Paraná con protagonistas de primer nivel y con una propuesta que busca dejar huella más allá de una jornada puntual.

En el comienzo de la semana, desde el Centro Juventud Sionista brindarán mayor información acerca de los detalles de inscripción, formas de pagos y todo lo que tenga que ver con este espectáculo único que se vivirá en Paraná.

Sionista Luciano De Cecco Luciano Vicentín Charla
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