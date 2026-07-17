River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

En el Estadio Padre Martearena de Salta y por los 16avos de final, River y Aldosivi empatan sin goles en el primer tiempo.

River y Aldosivi se enfrentarán este viernes, desde las 21.45, en el Estadio Padre Martearena de Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet quiere empezar el segundo semestre con el pie derecho y tanto Lucas Beltrán como Rafael Santos Borré, sus dos refuerzos, podrían sumar minutos.

El Millonario viene de igualar 2-2 contra Flamengo en un amistoso que se disputó en el Estádio Do Algarve de Portugal, donde Sebastián Driussi anotó los dos goles del equipo argentino que tuvo a un Santiago Beltrán determinante para aguantar el resultado. Lino y Bruno Henrique fueron los goleadores del Mengao.

A su vez, el último subcampeón del fútbol argentino ya abrochó dos nuevos refuerzos que estarán presentes este viernes en Salta: Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré se entrenaron con el plantel durante varios días, pero Coudet tenía la idea de dejarlos en el banco de suplentes para que Driussi y Facundo Colidio jueguen de arranque, pero el Gordo se desgarró y ambos tendrán chances de ir desde el arranque más allá de que Joaquín Freitas pica en punta.

La noticia más importante de esta semana en River fue la salida de Franco Armani, arquero y leyenda del club que seguirá su carrera en Atlético Nacional de Colombia. “Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico. Y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa. En estos años tuve el privilegio de vivir momentos que quedarán para siempre en mi corazón. Juntos conquistamos diez títulos pero uno que ocupará un lugar especial: la Copa Libertadores 2018”, declaró el Pulpo en su despedida.

Por su parte, Aldosivi quiere dejar atrás el pésimo primer semestre de 2026, donde no consiguió ninguna victoria en el Torneo Apertura, e intentará dar el golpe ante el Millonario para seguir soñando con la Copa Argentina. De todos modos, los dirigidos por Israel Damonte saben que el principal objetivo del año será la permanencia en Primera División.

Formaciones

River: Santiago Beltrán, Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

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Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Agustín Palavecino, Alan Sosa, Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Árbitro: Andrés Gariano