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River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

River y Estudiantes de Río Cuarto empatan 0 a 0 en el Antonio Candini de la ciudad cordobesa. El juego es válido por la 12° jornada del Torneo Apertura.

22 de marzo 2026 · 17:50hs
River juega ante Estudiantes en Río Cuarto por el Apertura.

Prensa River

River juega ante Estudiantes en Río Cuarto por el Apertura.
River visita a Estudiantes en Córdoba.

River visita a Estudiantes en Córdoba.

Hoy, desde las 17.45, Estudiantes de Río Cuarto recibe a River por la 12° jornada del Torneo Apertura en el Antonio Candini de la ciudad cordobesa. El Millonario buscará prologar la buena racha del inicio del ciclo de Eduardo Coudet ante un rival que tiene la imperiosa necesidad de sumar para alejarse de los puestos de descenso.

Formación de Estudiantes (RC)

Agustín Lastra, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Nicolás Talpone, Sergio Ojeda, Francisco Romero, Gabriel Alanís, Siro Rosané, Tomás González y Martín Garnerone.

Sebastián Driussi convirtió de taco para River.

River visita a Estudiantes, en Córdoba, con intenciones de sumar de a tres

River visita a Estudiantes en Córdoba.

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

DT: Gerardo Acuña.

Formación de River Plate

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.

Previa del partido

Luego de conocer sus rivales para la Copa Sudamericana, River viaja a Córdoba con el objetivo de sumar la tercera victoria consecutiva de la Era Coudet. Los dos triunfos anteriores, ante Huracán y Sarmiento, acomodaron al Millonario en ambas tablas: marcha quinto en la Zona B con 17 unidades, mientras que en la tabla anual está séptimo, a dos puntos de los puestos de Copa Libertadores.

En cuanto al equipo, la idea del Chacho es repetir el once por tercer partido consecutivo, aunque todavía tiene una incógnita: la mediapunta. Si bien la idea del entrenador es mantener a Kendry Páez, que recibió la convocatoria para representar a su país en la próxima fecha FIFA, durante la semana probó a Joaquín Freitas en ese sector, de buenos ingresos ante el Globo y el Verde. Juan Fernando Quintero seguiría siendo alternativa desde el banco de suplentes.

river copa suidamericana 1
River visita a Estudiantes en Córdoba.

River visita a Estudiantes en Córdoba.

River Estudiantes Córdoba Torneo Apertura
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