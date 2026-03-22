Victoria de Otto Fritzler y podio para Mariano Werner en el TC Pick Up.

Otto Fritzler dominó la 2ª fecha del TC Pick Up en La Plata, logrando la victoria. Canapino y Werner completaron el podio tras una gran competencia.

Otto Fritzler (Ford Ranger) dominó este domingo la 2ª fecha del campeonato 2026 de TC Pick Up en La Plata, logrando la pole, la serie más rápida y la victoria en la Final . El piloto del Maquin Parts Racing sumó el 100% de los puntos en juego, imponiendo un ritmo imbatible y alcanzando su segunda victoria con una ventaja de 10s101.

El piloto de San Miguel, quien había debutado en el equipo de Venado Tuerto en 2025, mostró una gran adaptación y rendimiento, tras haber logrado su primera victoria en el Premio Coronación 2025, también en el circuito "Roberto Mouras". Sin embargo, en esta ocasión, la competencia no estuvo exenta de dificultades, con los abandonos de Hernán Palazzo (Toyota Hilux) y Marco Dianda (Ford Ranger), quienes se encontraban en la 2ª posición cuando se retiraron de la carrera, facilitando el camino hacia la victoria de Fritzler.

Fritzler se impuso en La Plata: Canapino y Werner completaron el podio

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"Con Palazzo veníamos muy parecidos, y después se me vino Dianda. La idea era no darle posibilidades a mis rivales y salió bien. Por eso fui siempre a fondo y, además, quería exigir el ritmo de la camioneta para probarla", comentó Fritzler en Campeones Radio y AM590 Continental.

El ganador destacó el trabajo del equipo y el gran entendimiento con los ingenieros y mecánicos, lo que permitió mejorar el rendimiento de la camioneta, que en la 1ª fecha había sufrido por los cambios reglamentarios. "Este fin de semana dimos un salto y me quedo con eso", expresó el piloto, que ahora se encuentra 2º en el campeonato, a medio punto de Diego Azar (Fiat Toro), quien finalizó 10º.

Agustín Canapino (Chevrolet S10) y Mariano Werner (Foton Tunland G7) completaron el podio, con el arrecifeño mostrando un sólido desempeño. "Fue una linda carrera, exprimiendo al máximo lo que teníamos. Es un buen resultado, un poco mejor de lo que daba la camioneta. La carrera pasada estábamos mejor. Mariano (Werner) venía más rápido que yo, pero me pude defender", comentó Canapino en Campeones Radio.

Por su parte, Werner señaló que la competencia fue dura, y aunque logró avanzar, los gases provenientes de la abolladura del escape afectaron su salud al final de la carrera. "Ayer se nos había complicado con la camioneta, pero hoy estuvimos de la mejor manera. Fue una buena carrera, en la que pudimos pelear y avanzar bien. Cuando alcancé a Agustín (Canapino), la hizo más lenta y no me dio ninguna chance de superarlo", explicó el piloto de Foton.

Tomás Abdala (Ford Ranger) completó el "top 5" con una impresionante remontada desde la 16ª posición de largada. Mientras tanto, Diego Azar (Fiat Toro), que había ganado la 1ª fecha, siguió siendo líder del campeonato al llegar en la 10ª posición.

La carrera también fue amarga para Hernán Palazzo y Marco Dianda, quienes, tras compartir el podio en la 1ª fecha, vieron cómo sus vehículos fallaban mientras ocupaban la 2ª posición. Palazzo se vio forzado a abandonar por la rotura del motor en la 6ª vuelta, mientras que Dianda tuvo que desertar en la 9ª por problemas en el impulsor.

La próxima fecha del TC Pick Up se llevará a cabo el sábado 25 y domingo 26 de abril, en un circuito a confirmar.