Emotivo gesto de Canapino hacia los hijos de Werner en el podio de La Plata En La Plata, Canapino sorprendió con un gesto lleno de emoción al saludar a los hijos de Werner, quienes subieron al podio en reemplazo de su padre. 22 de marzo 2026 · 17:22hs

Emotivo gesto de Canapino hacia los hijos de Werner en el podio de La Plata.

Una nueva fecha del campeonato 2026 de TC Pick Up se llevó a cabo este domingo en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata. En esta jornada, Otto Fritzler se consagró como vencedor, marcando una diferencia impresionante de más de nueve segundos sobre sus escoltas, Agustín Canapino y Mariano Werner.

Sin embargo, el Zorro de Paraná no pudo celebrar como es habitual. Al bajar de su Fotón, sufrió una descompensación y debió recibir atención médica inmediatamente después de la carrera. Debido a este imprevisto, no pudo subir al podio para recibir su merecido reconocimiento.

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el "Mouras" River empata sin goles ante Estudiantes (RC) en Córdoba

LEER MÁS: Se confirmó que el TC llegará a Concepción del Uruguay en abril Un gesto especial de Canapino hacia los hijos de Werner en el podio de La Plata Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carburando (@carburandotv) En su lugar, fueron sus hijos, Salvador y Rafael, quienes subieron al podio para representar a su padre. Allí, recibieron los saludos de los pilotos Agustín Canapino y Mariano Werner, quienes felicitaron a los jóvenes por la gran actuación del equipo.