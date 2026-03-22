El intendente de Salto desestimó críticas ambientales de Entre Ríos sobre el proyecto HIF

El intendente de Salto (Uruguay), Carlos Albisu, calificó la iniciativa inversora de HIF como una "oportunidad histórica" que generará un efecto derrame en todo el litoral, especialmente por la proximidad de los proyectos previstos en el departamento de Paysandú. La planta busca instalarse en Paysandú, frente a la localidad entrerriana de Colón.

A través de un comunicado, el dirigente departamental subrayó la relevancia de esta industria emergente: “Creo que va a haber un antes y un después para el Uruguay y para el litoral. Al estar ubicado a setenta kilómetros de Salto, el impacto va a derramar de alguna manera en toda la zona”. Enseguida, confirmó que el gobierno departamental ha seguido de cerca los avances de la empresa HIF Global a través de diversas instancias técnicas.

Uno de los puntos de mayor tensión en el debate regional ha sido la postura de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, con planteos del gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Colón, José Walser. Al respecto, Albisu fue enfático en desestimar las críticas ambientales que han surgido desde la otra orilla del Río Uruguay. “Las preocupaciones ambientales planteadas por las autoridades de la provincia de Entre Ríos no se ajustan con la realidad”, sostuvoen el citado comunicado, reproducido por El País de Montevideo.

Según Albisu, incluso dentro de los organismos binacionales se ha matizado el alcance de los posibles daños. Mencionó que tanto la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) como voceros técnicos han señalado que las objeciones se centran en aspectos visuales más que en afectaciones ecosistémicas graves.

Consumo de agua

Ante la controversia por el uso de recursos hídricos —uno de los pilares del proceso de electrólisis para generar hidrógeno—, el jefe comunal defendió la viabilidad técnica del proyecto. Aseguró que el consumo de agua es "muy inferior" a las cifras que han circulado en la opinión pública y que cualquier inconveniente técnico es "fácilmente solucionable" según los informes de la propia empresa.

Finalmente, Albisu cerró su posición con una mirada optimista sobre el desarrollo industrial del norte uruguayo: “Nosotros no vemos que haya ningún impacto negativo. Sí vemos un impacto positivo para el Uruguay y para la región norte, que necesita de este tipo de inversiones”.