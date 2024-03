Ricardo Noir, de goleador a peluquero

“Me acordé que de chico me gustaba cortar el pelo y me puse a hacer el curso de peluquero, y hoy acá en casa me armé una peluquería. Hago todos los cortes modernos que les gusta a los futbolistas ahora, ja. La paso bien, hablo de fútbol ahí que es algo que me encanta. Siempre pongo los partidos ahí y los vemos mientras corto”, contó en diálogo con Bola Vip.

Noir llegó a jugar 41 partidos, marcó cuatro goles, repartió dos asistencias y ganó dos títulos en Boca, el club que lo formó: Apertura 2008 y Recopa Sudamericana 2008. Además, el delantero vivió momentos inolvidables con la azul y oro: fue dupla de ataque con Martín Palermo ante Barcelona en el Camp Nou, por el Trofeo Joan Gamper, y fue titular contra Manchester United en el estadio del Bayern Múnich, por la semifinal de la Copa Audi.

“Cuando miro las fotos de esos momentos o veo el gol en videos, se me llenan los ojos de lágrimas”, declaró en Bolavip sobre su debut en Boca quien también pasó por Newell's, Banfield, Racing, Huracán, Atlético Tucumán, Belgrano, San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en la Argentina. Y agregó sobre el equipo que compartió, entre otros, con Juan Román Riquelme: “Eran casi todos ídolos del club. La verdad que nos trataban muy bien a todos, y a los chicos sobre todo”.

Y agregó: "Yo siempre tuve muy de cerca a Riquelme. Pero ahí estaban él, Martín (Palermo), (Sebastián) Battaglia, (Claudio) Morel Rodríguez, (Rodrigo) Palacio. La verdad que nos trataban muy bien a todos, y a los chicos sobre todo. Toda esa camada de los que subimos éramos tranquilos, ni uno era un fantasma. Eso hizo que sea mucho más fácil poder tomar los consejos de los más grandes. Era todo color de rosa".

Al respecto de su vínculo con Román, Tito Noir aseguró que cada tanto tiene algún intercambio y sumó: “Sé que anda muy ocupado porque ser Presidente de Boca no debe ser fácil. A mí no me gusta mucho molestar y aparte, yo decidí aislarme un poco del mundo del fútbol”.

Durante la entrevista, el oriundo de Villa Elisa contó cuándo tomó la decisión de ponerle punto final a su carrera. “Tenía a mi nena de 13 años, y un día me dijo mientras comíamos que ya estaba un poco cansada de cambiar de ciudad seguido y de no tener grupo de amigas en la escuela. Yo, que venía ahí más o menos anímicamente, le dije: ´bueno, ya está. Terminamos acá en Bolivia, me retiro, y nos vamos a vivir a la provincia (Entre Ríos)”, contó el futbolista que en ese momento jugaba en Atlético Palmaflor.

Esa situación, sumado a que en noviembre de 2019 falleció su padre, persona con la que solía hablar de su rendimiento en los partidos, todo se le hizo cuesta arriba: "Me agarró un bajón importante y ya el último año de carrera fue todo medio forzoso: ya no tenía muchas ganas de seguir jugando", confirmó el ex Boca.