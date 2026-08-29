Gimnasia dio el golpe en Arroyito y escala en el Clausura

Gimnasia de La Plata dio el golpe y venció por 2-1 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la séptima fecha del Torneo Clausura. Nacho Fernández e Ignacio Miramón fueron los autores de los goles del Lobo, mientras que Jaminton Campaz a pura inventiva logró igualar el trámite de manera momentánea. A su vez, el árbitro Darío Herrera, a instancias del VAR, le anuló el grito a Marco Ruben, quien fue titular en un Canalla que se fue silbado por sus hinchas de cara al clásico con Newell´s.