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Gimnasia dio el golpe en Arroyito y escala en el Clausura

Nacho Fernández e Ignacio Miramón anotaron para Gimnasia, mientras que Jaminton Campaz igualó el trámite momentáneamente para Central.

29 de agosto 2026 · 19:28hs
Nacho Fernández marcó el primer gol de Gimnasia ante Central.

LPF

Nacho Fernández marcó el primer gol de Gimnasia ante Central.

Gimnasia de La Plata dio el golpe y venció por 2-1 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la séptima fecha del Torneo Clausura. Nacho Fernández e Ignacio Miramón fueron los autores de los goles del Lobo, mientras que Jaminton Campaz a pura inventiva logró igualar el trámite de manera momentánea. A su vez, el árbitro Darío Herrera, a instancias del VAR, le anuló el grito a Marco Ruben, quien fue titular en un Canalla que se fue silbado por sus hinchas de cara al clásico con Newell´s.

Con este resultado, el equipo de Jorge Almirón queda en la quinta posición de la Zona B con once puntos conseguidos, mientras que el Tripero sube a la tercera plaza del grupo con doce unidades registradas.

Patronato dejó pasar una chance increíble para volver al triunfo.

Final en el Grella: Patronato, con un jugador más, empató con Gimnasia (J)

Las banderas de Patronato aparecieron al revés en la previa ante Gimnasia (J)

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Gimnasia Clausura Nacho Fernández Central
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