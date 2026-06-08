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El homenaje de Peñarol para el Indio Solari

El club uruguayo hizo referencia al disco Oktubre en una de sus últimas publicaciones. Peñarol se sumó a los homenajes tras el fallecimiento del músico.

8 de junio 2026 · 10:37hs
El homenaje realizado por Peñarol.

El homenaje realizado por Peñarol.

Peñarol le rindió homenaje a Carlos Indio Solari, tras su fallecimiento ocurrido en horas de la mañana del pasado viernes 5 de junio, con diferentes publicaciones en sus redes sociales oficiales. El conjunto uruguayo realizó distintas referencias al disco Oktubre durante toda la jornada.

Se destacó una imagen editada en la que la tapa del disco publicado en 1986 llevaba los colores aurinegros de la institución.

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Peñarol ricotero

El deceso del Indio Solari fue confirmado durante la mañana del viernes y generó un sinfín de homenajes, además de la realización de un velatorio multitudinario este domingo, en Villa Domínico.

La música y poesía del Indio Solari trascendió las fronteras argentinas, y el reconocimiento rendido por Peñarol, uno de los clubes más grandes del fútbol uruguayo y sudamericano, es buena prueba de ello.

El homenaje de Peñarol al Indio Solari

En el día en el que el fundador de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota estaba siendo velado, el club Carbonero decidió sumarse a una amplia lista de homenajes y hacer una mención al artista.

En la publicación en la que presentaron la formación titular del club de cara a un enfrentamiento ante Cerro, por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, Peñarol decidió editar los memorables dibujos de tapa y contratapa del disco Oktubre, el segundo presentado por los Redondos con los colores amarillo y negro que caracterizan a la institución, citando también la frase “en este día y cada día”, del tema “Ya nadie va a escuchar tu remera”, perteneciente al álbum mencionado.

Además, Peñarol se impuso por 1-0 a Cerro en condición de visitante con gol del delantero Abel Hernández, apodado La Joya, algo que dio lugar a otro homenaje: una foto del goleador festejando la conquista y la frase “vamos a brillar mi amor”, del tema La Bestia Pop, una de las canciones más populares del disco Gulp!, la primera publicación de uno de los grupos más convocantes de la Argentina.

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En el país uruguayo, los Redonditos de Ricota se presentaron en tres años distintos. Tras debutar en dos fechas consecutivas en septiembre de 1989, en el Palacio Peñarol de Montevideo y el bar Laskina, de Punta Carretas, la banda volvió a Laskina en diciembre de ese año, mes en el que también tocaron en el Teatro de Verano. Estos últimos dos recintos fueron visitados otra vez en 1990.

Los Redondos se despidieron del público uruguayo en 2001, ya convertidos en una banda muy acompañada por la gente, en la gira de presentación de su último disco, Momo Sampler. En la misma se realizaron dos shows en el estadio Centenario, con alrededor de 65.000 personas entre ambas fechas.

Peñarol Indio Solari Homenaje Fútbol
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