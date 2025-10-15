Este fin de semana comenzará la temporada 2025 del Torneo Regional Amateur. El certamen contará con la presencia de 332 clubes que representarán a la ligas de todo el país. Habrá 16 elencos de Entre Ríos que buscarán una de las cuatro plazas para el Torneo Federal A 2026.
¿Como se jugará el Torneo Regional Amateur?
Los equipos participantes fueron distribuidos por grupos de acuerdo a su ubicación geográfica. Los equipos entrerrianos formarán parte de la Región Litoral Sur. Este sector también reunirá a entidades de Santa Fe.
Los clubes de la provincial que formará parte del certamen organizado por el Consejo Federal serán:
Atlético Neuquén
Sportivo Urquiza
Atlético Paraná
Lanús (Concepción del Uruguay)
Parque Sur (Concepción del Uruguay)
Defensores de Pronunciamiento
Social y Deportivo Achirense
Atlético Villa Elisa
Recreativo San Jorge (Villa Elisa)
Defensores del Barrio Nébel (Concordia)
Libertad (Concordia)
Juventud Unida (Gualeguaychú)
Unión (Crespo)
Atlético María Grande
Deportivo y Cultural Aranguren
Unión y Fraternidad (San Salvador)
Forma de disputa de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur
La región Litoral Sur está integrada por diez zonas. Cinco grupos estarán conformados por cuatro elencos y las restantes cinco zonas estará compuesta por tres equipos.
La Primera Ronda se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer lugar de todas las zonas, los clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes y el mejor club ubicado en el segundo lugar de las zonas integradas por tres clubes cada una.
La Segunda Ronda estará integrada por los dieciséis clubes clasificados de la Primera Ronda. Esta instancia se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los ocho ganadores clasifican a la Tercera Ronda.
La tercera ronda será protagonizada por los ocho clubes clasificados de la Segunda Ronda.Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.
Esta etapa se estará integrada por los cuatro clubes clasificados de la Tercera Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los dos ganadores clasifican a la Quinta Ronda, instancia que se disputará bajo el mismo formato. El ganador de esta llave clasificará a la Etapa Final.
La Etapa Final se disputará por eliminación directa a uno partido en estadio neutral. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal. Los enfrentamientos serán establecidos por el Consejo Federal.-
El fixture de los equipos entrerrianos
ZONA 1
Atlético Neuquén
Sportivo Urquiza
Unión (Crespo)
1ra. Fecha - 19/10/2025
SP. URQUIZA vs. A.NEUQUEN
LIBRE: U.CRESPO
2da. Fecha - 02/11/2025
U.CRESPO vs. SP. URQUIZA
LIBRE: A.NEUQUEN
3ra. Fecha - 09/11/2025
A.NEUQUEN vs. U.CRESPO
LIBRE: SP. URQUIZA
4ta. Fecha - 16/11/2025
A.NEUQUEN vs. SP. URQUIZA
LIBRE: U.CRESPO
5ta. Fecha - 23/11/2025
SP. URQUIZA vs. U.CRESPO
LIBRE: A.NEUQUEN
6ta. fecha - 30/11/2025
U.CRESPO vs. A.NEUQUEN
LIBRE: SP. URQUIZA
ZONA 2
Atlético Paraná
Atlético María Grande
Deportivo y Cultural (Aranguren)
1ra. Fecha - 19/10/2025
A.MARIA GRANDE vs. ARANGUREN
LIBRE: AT.PARANA
2da. Fecha - 02/11/2025
AT.PARANA vs. A.MARIA GRANDE
LIBRE: ARANGUREN
3ra. Fecha - 09/11/2025
ARANGUREN vs. AT.PARANA
LIBRE: A.MARIA GRANDE
4ta. Fecha - 16/11/2025
ARANGUREN vs. A.MARIA GRANDE
LIBRE: AT.PARANA
5ta. Fecha - 23/11/2025
A.MARIA GRANDE vs. AT.PARANA
LIBRE: ARANGUREN
6ta. fecha - 30/11/2025
AT.PARANA vs. ARANGUREN
LIBRE: A.MARIA GRANDE
ZONA 3
Juventud Unida (Gualeguaychú)
Parque Sur (Concepción del Uruguay)
Atlético Villa Elisa
Unión y Fraternidad (San Salvador)
1ra. Fecha - 19/10/2025
JUV.UNIDA vs. PQUE SUR
VILLA ELISA vs. UNIN Y FRAT.
2da. Fecha - 02/11/2025
UNIN Y FRAT. vs. JUV.UNIDA
PQUE SUR vs. VILLA ELISA
3ra. Fecha - 09/11/2025
JUV.UNIDA vs. VILLA ELISA
UNIN Y FRAT. vs. PQUE SUR
4ta. Fecha - 16/11/2025
PQUE SUR vs. JUV.UNIDA
UNIN Y FRAT. vs. VILLA ELISA
5ta. Fecha - 23/11/2025
JUV.UNIDA vs. UNIN Y FRAT.
VILLA ELISA vs. PQUE SUR
6ta. fecha - 30/11/2025
VILLA ELISA vs. JUV.UNIDA
PQUE SUR vs. UNIN Y FRAT.
ZONA 4
Recreativo San Jorge (Villa Elisa)
Achirense (Colonia Las Achiras)
Lanús (Concepción del Uruguay)
1ra. Fecha - 19/10/2025
SAN JORGE vs. ACHIRENSE
LIBRE: LANUS
2da. Fecha - 02/11/2025
LANUS vs. SAN JORGE
LIBRE: ACHIRENSE
3ra. Fecha - 09/11/2025
ACHIRENSE vs. LANUS
LIBRE: SAN JORGE
4ta. Fecha - 16/11/2025
ACHIRENSE vs. SAN JORGE
LIBRE: LANUS
5ta. Fecha - 23/11/2025
SAN JORGE vs. LANUS
LIBRE: ACHIRENSE
6ta. fecha - 30/11/2025
LANUS vs. ACHIRENSE
LIBRE: SAN JORGE
ZONA 5
Defensores de Pronunciamiento
Barrio Nebel (Concordia)
Libertad (Concordia)
1ra. Fecha - 19/10/2025
BARRIO NEBEL vs. LIBERTAD
LIBRE: DEPRO
2da. Fecha - 02/11/2025
DEPRO vs. BARRIO NEBEL
LIBRE: LIBERTAD
3ra. Fecha - 09/11/2025
LIBERTAD vs. DEPRO
LIBRE: BARRIO NEBEL
4ta. Fecha - 16/11/2025
LIBERTAD vs. BARRIO NEBEL
LIBRE: DEPRO
5ta. Fecha - 23/11/2025
BARRIO NEBEL vs. DEPRO
LIBRE: LIBERTAD
6ta. fecha - 30/11/2025
DEPRO vs. LIBERTAD
LIBRE: BARRIO NEBEL