¿Como se jugará el Torneo Regional Amateur?

El Torneo Regional Amateur reunirá a 332 clubes de todo el país. Habrá 16 representantes entrerrianos. El certamen brindará cuatro plazas al Torneo Federal A.

Sportivo Urquiza y Neuquén se medirán en La Floresta en el inicio del Torneo Regional Amateur.

Este fin de semana comenzará la temporada 2025 del Torneo Regional Amateur. El certamen contará con la presencia de 332 clubes que representarán a la ligas de todo el país. Habrá 16 elencos de Entre Ríos que buscarán una de las cuatro plazas para el Torneo Federal A 2026.

Los equipos participantes fueron distribuidos por grupos de acuerdo a su ubicación geográfica. Los equipos entrerrianos formarán parte de la Región Litoral Sur. Este sector también reunirá a entidades de Santa Fe.

Los clubes de la provincial que formará parte del certamen organizado por el Consejo Federal serán:

Atlético Neuquén

Sportivo Urquiza

Atlético Paraná

Lanús (Concepción del Uruguay)

Parque Sur (Concepción del Uruguay)

Defensores de Pronunciamiento

Social y Deportivo Achirense

Atlético Villa Elisa

Recreativo San Jorge (Villa Elisa)

Defensores del Barrio Nébel (Concordia)

Libertad (Concordia)

Juventud Unida (Gualeguaychú)

Unión (Crespo)

Atlético María Grande

Deportivo y Cultural Aranguren

Unión y Fraternidad (San Salvador)

Forma de disputa de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur

La región Litoral Sur está integrada por diez zonas. Cinco grupos estarán conformados por cuatro elencos y las restantes cinco zonas estará compuesta por tres equipos.

La Primera Ronda se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer lugar de todas las zonas, los clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes y el mejor club ubicado en el segundo lugar de las zonas integradas por tres clubes cada una.

La Segunda Ronda estará integrada por los dieciséis clubes clasificados de la Primera Ronda. Esta instancia se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los ocho ganadores clasifican a la Tercera Ronda.

La tercera ronda será protagonizada por los ocho clubes clasificados de la Segunda Ronda.Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Esta etapa se estará integrada por los cuatro clubes clasificados de la Tercera Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los dos ganadores clasifican a la Quinta Ronda, instancia que se disputará bajo el mismo formato. El ganador de esta llave clasificará a la Etapa Final.

La Etapa Final se disputará por eliminación directa a uno partido en estadio neutral. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal. Los enfrentamientos serán establecidos por el Consejo Federal.-

El fixture de los equipos entrerrianos

ZONA 1

Atlético Neuquén

Sportivo Urquiza

Unión (Crespo)

1ra. Fecha - 19/10/2025

SP. URQUIZA vs. A.NEUQUEN

LIBRE: U.CRESPO

2da. Fecha - 02/11/2025

U.CRESPO vs. SP. URQUIZA

LIBRE: A.NEUQUEN

3ra. Fecha - 09/11/2025

A.NEUQUEN vs. U.CRESPO

LIBRE: SP. URQUIZA

4ta. Fecha - 16/11/2025

A.NEUQUEN vs. SP. URQUIZA

LIBRE: U.CRESPO

5ta. Fecha - 23/11/2025

SP. URQUIZA vs. U.CRESPO

LIBRE: A.NEUQUEN

6ta. fecha - 30/11/2025

U.CRESPO vs. A.NEUQUEN

LIBRE: SP. URQUIZA

ZONA 2

Atlético Paraná

Atlético María Grande

Deportivo y Cultural (Aranguren)

1ra. Fecha - 19/10/2025

A.MARIA GRANDE vs. ARANGUREN

LIBRE: AT.PARANA

2da. Fecha - 02/11/2025

AT.PARANA vs. A.MARIA GRANDE

LIBRE: ARANGUREN

3ra. Fecha - 09/11/2025

ARANGUREN vs. AT.PARANA

LIBRE: A.MARIA GRANDE

4ta. Fecha - 16/11/2025

ARANGUREN vs. A.MARIA GRANDE

LIBRE: AT.PARANA

5ta. Fecha - 23/11/2025

A.MARIA GRANDE vs. AT.PARANA

LIBRE: ARANGUREN

6ta. fecha - 30/11/2025

AT.PARANA vs. ARANGUREN

LIBRE: A.MARIA GRANDE

ZONA 3

Juventud Unida (Gualeguaychú)

Parque Sur (Concepción del Uruguay)

Atlético Villa Elisa

Unión y Fraternidad (San Salvador)

1ra. Fecha - 19/10/2025

JUV.UNIDA vs. PQUE SUR

VILLA ELISA vs. UNIN Y FRAT.

2da. Fecha - 02/11/2025

UNIN Y FRAT. vs. JUV.UNIDA

PQUE SUR vs. VILLA ELISA

3ra. Fecha - 09/11/2025

JUV.UNIDA vs. VILLA ELISA

UNIN Y FRAT. vs. PQUE SUR

4ta. Fecha - 16/11/2025

PQUE SUR vs. JUV.UNIDA

UNIN Y FRAT. vs. VILLA ELISA

5ta. Fecha - 23/11/2025

JUV.UNIDA vs. UNIN Y FRAT.

VILLA ELISA vs. PQUE SUR

6ta. fecha - 30/11/2025

VILLA ELISA vs. JUV.UNIDA

PQUE SUR vs. UNIN Y FRAT.

ZONA 4

Recreativo San Jorge (Villa Elisa)

Achirense (Colonia Las Achiras)

Lanús (Concepción del Uruguay)

1ra. Fecha - 19/10/2025

SAN JORGE vs. ACHIRENSE

LIBRE: LANUS

2da. Fecha - 02/11/2025

LANUS vs. SAN JORGE

LIBRE: ACHIRENSE

3ra. Fecha - 09/11/2025

ACHIRENSE vs. LANUS

LIBRE: SAN JORGE

4ta. Fecha - 16/11/2025

ACHIRENSE vs. SAN JORGE

LIBRE: LANUS

5ta. Fecha - 23/11/2025

SAN JORGE vs. LANUS

LIBRE: ACHIRENSE

6ta. fecha - 30/11/2025

LANUS vs. ACHIRENSE

LIBRE: SAN JORGE

ZONA 5

Defensores de Pronunciamiento

Barrio Nebel (Concordia)

Libertad (Concordia)

1ra. Fecha - 19/10/2025

BARRIO NEBEL vs. LIBERTAD

LIBRE: DEPRO

2da. Fecha - 02/11/2025

DEPRO vs. BARRIO NEBEL

LIBRE: LIBERTAD

3ra. Fecha - 09/11/2025

LIBERTAD vs. DEPRO

LIBRE: BARRIO NEBEL

4ta. Fecha - 16/11/2025

LIBERTAD vs. BARRIO NEBEL

LIBRE: DEPRO

5ta. Fecha - 23/11/2025

BARRIO NEBEL vs. DEPRO

LIBRE: LIBERTAD

6ta. fecha - 30/11/2025

DEPRO vs. LIBERTAD

LIBRE: BARRIO NEBEL