Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos.

Según le confirmaron a UNO , las nuevas cámaras controlarán el uso del celular y la falta de cinturón de seguridad. Las multas podrían llegar hasta $1.000.000.

La instalación de cámaras de fiscalización sobre la Ruta Provincial 11, en el acceso a Oro Verde desde Paraná, marcará una nueva etapa en los controles de tránsito en Entre Ríos . El objetivo será detectar y sancionar dos de las infracciones más frecuentes y peligrosas al momento de conducir: el uso del teléfono celular y la falta de colocación de cinturón de seguridad.

Desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos confirmaron a UNO los valores estimativos que podrían tener las multas una vez que el sistema entre en funcionamiento. Sin embargo, aclararon que los montos definitivos aún no fueron establecidos, ya que restan definir distintas cuestiones técnicas vinculadas a la implementación de los controles.

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Ruta 11: las cámaras buscarán sancionar el uso del celular y la falta de cinturón

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Según precisaron desde el organismo provincial, las sanciones por no utilizar el cinturón de seguridad podrían ubicarse entre 50 y 100 Unidades Fijas (UF), lo que representaría multas de entre 100.000 pesos y 200.000 pesos.

Por otra parte, la manipulación de telefonía celular durante la conducción podría ser castigada con multas de entre 150 y 300 UF, con valores estimados de entre 300.000 pesos y hasta 1.000.000 de pesos, de acuerdo con la información brindada por las autoridades.

La Unidad Fija tiene actualmente un valor de 2.093 pesos y equivale al precio de un litro de nafta súper de YPF, referencia que se utiliza para actualizar periódicamente los valores de las infracciones de tránsito.

Las cámaras fueron instaladas en un sector estratégico de la Ruta Provincial 11, uno de los principales accesos a Oro Verde y una vía de circulación diaria para miles de conductores que se trasladan entre la localidad y la capital provincial. La incorporación de esta tecnología apunta a fortalecer las tareas de control y prevención vial mediante la detección automática de conductas consideradas de alto riesgo.

Desde los organismos de seguridad vial recuerdan que el cinturón de seguridad es un elemento fundamental para la protección de los ocupantes de un vehículo. Su utilización reduce significativamente las probabilidades de sufrir lesiones graves o fatales en caso de un siniestro vial, motivo por el cual su uso es obligatorio para todos los pasajeros.

Asimismo, advierten que el uso del teléfono celular al volante constituye una de las principales causas de distracción durante la conducción. Leer mensajes, responder llamadas o manipular aplicaciones implica apartar la atención del camino y disminuye la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto. Diversos estudios indican que utilizar el celular mientras se conduce multiplica por cuatro el riesgo de protagonizar un choque.

Las restricciones están contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, normativa a la que Entre Ríos adhirió mediante la Ley Provincial N° 10.025. Las restricciones están contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, normativa a la que Entre Ríos adhirió mediante la Ley Provincial N° 10.025.

En ese sentido, el artículo 48 de la ley prohíbe el uso de teléfonos celulares, auriculares y pantallas durante la conducción, con excepción de los sistemas de manos libres. La normativa busca minimizar las distracciones y garantizar que el conductor mantenga en todo momento el control del vehículo y la atención sobre el tránsito.

Por su parte, el artículo 40 establece que el cinturón de seguridad debe ser utilizado por todos los ocupantes del vehículo, tanto quienes viajan en los asientos delanteros como aquellos que lo hacen en las plazas traseras.

La implementación de estos controles forma parte de una estrategia destinada a reforzar la seguridad vial en rutas y accesos de la provincia. Mientras continúan definiéndose aspectos técnicos para la puesta en marcha del sistema, las autoridades insisten en la importancia de respetar las normas de tránsito, utilizar siempre el cinturón de seguridad y evitar cualquier tipo de distracción al volante.

El objetivo final, remarcan, es reducir los factores de riesgo que generan accidentes y promover una conducción más segura para todos los usuarios de la vía pública.