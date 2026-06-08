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A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

A doce meses de la disolución del Iosper, la Asamblea de Afiliados denuncia un marcado retroceso en la atención sanitaria

8 de junio 2026 · 12:17hs
A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

Al cumplirse el primer aniversario de la disolución del Iosper y la puesta en marcha de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), la Asamblea de Afiliados en Defensa de Iosper emitió un duro balance sobre la gestión actual. Bajo la consigna de que la realidad "dista mucho de la versión oficial", los trabajadores denuncian que las mejoras prometidas por el Poder Ejecutivo se transformaron en una "crisis prestacional sin precedentes".

OSER
A un año de la creación de Oser: afiliados denuncias

A un año de la creación de Oser: afiliados denuncias "promesas vacías" y un deterioro sistémico en la atención

Un cambio de modelo bajo la lupa

El 6 de junio de 2025 marcó el inicio de OSER, bajo la promesa de una gestión "superior" y eficiente que resolvería los problemas estructurales previos. Sin embargo, a doce meses de aquella transición, los afiliados señalan que el sistema enfrenta una "realidad marcada por la desazón", caracterizada por demoras injustificadas, rechazos de prestaciones y una burocracia que obstaculiza el acceso básico a la salud.

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Desde la Asamblea recalcan que la obra social no es salud pública, sino un sistema financiado directamente por los aportes y contribuciones de los trabajadores estatales, lo que definen como su "salario diferido". En este sentido, cuestionan que el control de la caja por parte del Ejecutivo haya derivado en una degradación del servicio.

Iosper OSER ATE Entre Ríos.jpg
Antes de la creación de Oser hubo diferentes manifestaciones por parte de afiliados

Antes de la creación de Oser hubo diferentes manifestaciones por parte de afiliados

El impacto en el bolsillo

Uno de los puntos más críticos del informe refiere a la caída de los indicadores de calidad y el incremento de los costos directos para el trabajador. Según los datos aportados por los gremios, los coseguros han aumentado por encima de la inflación, obligando a un alto porcentaje de afiliados a recurrir a créditos asistenciales para cubrir gastos que hace un año eran accesibles.

A través del comunicado, explicaron que la situación de los fármacos es igualmente alarmante: medicamentos vitales que contaban con una cobertura del 100% pasaron a ser cubiertos solo en un 70% o 40%; además diversos fármacos esenciales desaparecieron del listado de cobertura oficial y se denuncian viajes recurrentes que los afiliados deben realizar solo para obtener la autorización de una cobertura.

Incertidumbre y reclamos futuros

El documento de la Asamblea también vincula la situación de Oser con el contexto político provincial, mencionando la preocupación por una Reforma Previsional que amenaza la Caja de Jubilaciones. Ante este escenario, los trabajadores advierten que "el silencio no es una opción" y exigen resultados concretos que traduzcan los discursos oficiales en hechos palpables.

"Defender la salud es defender la dignidad humana", concluye el comunicado, haciendo un llamado a los afiliados a dejar de ser espectadores y protagonizar la defensa de sus derechos frente a lo que consideran una utilización política de su sistema sanitario

OSER Iosper afiliados
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