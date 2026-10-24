Atlético Paraná dio un paso importante en los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur. En el estadio Pedro Mutio, el Gato goleó 3 a 0 a Atlético Neuquen en el encuentro de ida de una de las series y quedó bien posicionado de cara a la revancha.
Regional Amateur: Atlético Paraná sacó una diferencia importante en el Mutio
El Gato goleó 3 a 0 a Atlético Neuquen en el encuentro de ida de los cuartos de final del Regional Amateur, Región Litoral Sur.
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Atlético Paraná edificó la victoria desde los pasajes iniciales
El conjunto local impuso condiciones desde el inicio y rápidamente trasladó su superioridad al marcador. A los 5 minutos Facundo Cima ganó de cabeza tras un centro al área y abrió el camino para el triunfo rojiblanco.
A los 18’ un error defensivo del Pingüino le permitió a Francisco Giaccio eludir al arquero Lorenzón y definir con categoría para establecer el 2 a 0. En menos de 20 minutos, Paraná construyó una diferencia que reflejó su dominio. Neuquén, en tanto, apenas consiguió inquietar con algunos remates desde media distancia.
A los 12 minutos del complemento, Giaccio volvió a superar a Lorenzón con una definición similar a la de su primera conquista y selló su doblete personal para establecer el 3 a 0 definitivo.
Con autoridad y contundencia, Atlético Paraná se quedó con una victoria valiosa ante su gente y viajará a la revancha con una importante ventaja en la serie.