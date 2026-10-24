Regional Amateur: Atlético Paraná sacó una diferencia importante en el Mutio

El Gato goleó 3 a 0 a Atlético Neuquen en el encuentro de ida de los cuartos de final del Regional Amateur, Región Litoral Sur.

Atlético Paraná dio un paso importante en los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur. En el estadio Pedro Mutio, el Gato goleó 3 a 0 a Atlético Neuquen en el encuentro de ida de una de las series y quedó bien posicionado de cara a la revancha.

El conjunto local impuso condiciones desde el inicio y rápidamente trasladó su superioridad al marcador. A los 5 minutos Facundo Cima ganó de cabeza tras un centro al área y abrió el camino para el triunfo rojiblanco.

A los 18’ un error defensivo del Pingüino le permitió a Francisco Giaccio eludir al arquero Lorenzón y definir con categoría para establecer el 2 a 0. En menos de 20 minutos, Paraná construyó una diferencia que reflejó su dominio. Neuquén, en tanto, apenas consiguió inquietar con algunos remates desde media distancia.

A los 12 minutos del complemento, Giaccio volvió a superar a Lorenzón con una definición similar a la de su primera conquista y selló su doblete personal para establecer el 3 a 0 definitivo.

Con autoridad y contundencia, Atlético Paraná se quedó con una victoria valiosa ante su gente y viajará a la revancha con una importante ventaja en la serie.