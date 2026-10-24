Mauricio Lambiris se adueñó de la clasificación en Rosario

El uruguayo Mauricio Lambiris fue el más veloz en la clasificación en el regreso de la categoría a Rosario. Mariano Werner cayó al 17° lugar.

Mauricio Lambiris se quedó con la referencia del sábado en su segunda carrera con el equipo JT.

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) ganó la clasificación del Turismo Carretera en Rosario. El piloto del Uruguay marcó un tiempo de 1’35”092/1000 y selló su primera pole position de la temporada, cortando una sequía de cuatro años sin imponerse en una tanda cronometrada.

Lambiris, quien en su segunda participación con la Scudería JT de Jerónimo Teti puso fin a una racha de 67 clasificaciones sin lograr la pole position en el Turismo Carretera que tuvo a cinco de las siete marcas repartiéndose los cinco primeros lugares de la clasificación realizada en el autódromo de Rosario, sede de la 3ª fecha del play-off.

El momento de la pole y el festejo de Mauricio Lambiris en Rosario #ACTC pic.twitter.com/8EnNi7Pkl2 — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) October 24, 2026

El uruguayo, que había sido 3º y 2º en los entrenamientos, alcanzó su cuarta pole en 159 clasificaciones en el Turismo Carretera al marcar un tiempo de 1’35”092/1000 y bajar en 1”700/1000 el récord del trazado de 4.000 metros, que estaba en poder de Matías Rossi, con el Ford Falcon, desde 2019, cuando la categoría se presentó por primera –y hasta hoy– única vez en el Juan Manuel Fangio santafesino. Superó a Matías Rossi (Toyota Camry), por 192/1000, y a Otto Fritzler (Mercedes-Benz), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada.

Mariano Werner se retrasó

Mariano Werner (Ford Mustang) terminó 17° a 943/1000 del poleman. Vale recordar que es el auto más pesado del parque ya que acumula 35 kilos de lastre por sus victorias en Termas de Río Hondo y San Luis. Mientras que Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), último campeón de la categoría, llegó 15° a 883/1000 de Lambiris. Por su parte, Facundo Chapur, que llegó esta cita en la punta de la Copa de Oro, clasificó en la 20° posición a 1”020/1000 del poleman.

El uruguayense Nicolás Bonelli con el Ford Mustang atendido por los Hermanos Álvarez no tuvo una buena jornada de sábado en Rosario y quedó 33° a 1"428/1000 de Lambiris.

La actividad del Turismo Carretera en el autódromo de Rosario se reanudará mañana, con la realización de las series, previstas para las 10:55, 11:20 y 11:45, sobre un recorrido de 6 vueltas, de las cuales las últimas 5 son cronometradas. En tanto que la carrera final a 25 vueltas se largará desde las 14.