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Caída en la demanda: Stellantis frena la producción de sus pick ups en Córdoba

Por la caída en la demanda, la automotriz Stellantis suspenderá la fabricación de los modelos Fiat Titano y RAM Dakota en su planta de Ferreyra.

24 de octubre 2026 · 17:23hs
Por la caída en la demanda

Por la caída en la demanda, Stellantis frena la producción de sus pick ups en Córdoba. 

La automotriz Stellantis confirmó que suspenderá la producción de las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota, dos de sus modelos clave fabricados en la planta industrial de Ferreyra, en la zona sur de Córdoba, debido a la baja de la demanda en los mercados de la región.

LEER MÁS: Stellantis no descarta el cierre de sus plantas en Argentina

La caída de la demanda, el motivo

El freno en las líneas de montaje no será un evento menor ni de corta duración, ya que la medida se extenderá por un período de siete semanas. Los detalles del parate fueron difundidos por la propia firma multinacional a través del sistema de programación de producción que comparte de forma habitual con su red de proveedores.

El cese de las actividades para este segmento de vehículos pesados comenzó a materializarse en el día a día de la fábrica cordobesa. El modelo de pick-up Fiat Titano no se produce desde comienzos de octubre, lo que marca el inicio formal de un extenso bache temporal en la cadena de suministros que afecta la planificación de toda la cadena de valor autopartista.

A pesar de la prolongada inactividad en estas líneas de producción específicas, el regreso del personal ya tiene una fecha estimada en el calendario institucional de la firma. Los operarios afectados por este freno industrial retomarán la actividad en la planta de Ferreyra durante la segunda quincena de enero. De este modo, la empresa busca readecuar sus niveles de stock y esperar una eventual reactivación de los pedidos para el primer trimestre del próximo año.

Más puntos a tener en cuenta

Por otra parte, la situación del vehículo más vendido de la marca aporta una cuota de estabilidad y previsibilidad en medio de la incertidumbre generalizada. El modelo Fiat Cronos, que también se fabrica en la planta de Ferreyra, no sufrirá cambios estructurales en su volumen de producción.

La línea de este sedán mantendrá su ritmo habitual, alterado únicamente por el período de vacaciones estivales que ya estaba programado entre el 21 de diciembre y el 18 de enero.

Esta suspensión de actividades ocurre en un contexto de alta sensibilidad y semanas después de que la conducción regional de la empresa quedara en el centro del debate público. La noticia llegó poco más de un mes después de la polémica que generó la declaración del presidente de Stellantis para Sudamérica, Herlander Zola, quien no había descartado explícitamente el posible cierre de las plantas que la compañía posee en Córdoba y Buenos Aires.

Ante el revuelo ocasionado en el sector y la preocupación de los trabajadores, la conducción corporativa buscó llevar tranquilidad y bajar el tono de las especulaciones sobre el futuro de sus operaciones en Argentina.

Desde la propia firma negaron de forma rotunda que esté bajo evaluación una medida de cierre o desinversión de ese tenor.

caída Demanda Stellantis Córdoba
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