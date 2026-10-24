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El Clásico terminó en tablas: Banfield y Lanús empataron en el Florencio Sola

Banfield igualó 1-1 ante Lanús. El exPatronato Adrián Balboa abrió el marcador para el local y Carlos Izquierdoz lo hizo para el visitante.

24 de octubre 2026 · 18:23hs
Banfield y Lanús empataron 1-1. Balboa marcó para el Taladro.

Banfield y Lanús empataron 1-1. Balboa marcó para el Taladro.

Banfield y Lanús empataron 1-1 en el Clásico del Sur por la fecha 14 del Torneo Clausura en el estadio Florencio Sola. El Taladro arrancó arriba en el marcador por el gol de Adrián Balboa y en el segundo tiempo lo igualó Carlos Izquierdoz de cabeza.

El equipo de Pedro Troglio tuvo la iniciativa en el comienzo del partido y logró capitalizar su superioridad en los primeros minutos. A los 20, Balboa desvío un centro con la punta de su botín derecho y metió la pelota al lado del palo derecho de Nahuel Losada.

En la segunda mitad, el Granate salió envalentonado y tuvo las más claras, pese a un palo de su rival minutos antes del tanto del empate. A los 17, Izquierdoz conectó un cabezazo tras un córner y metió el 1-1.

A cinco del final, Banfield se había quedado con 10 jugadores por la expulsión de Lautaro Gómez por doble amarilla pero, a instancias del VAR, Facundo Tello se la anuló.

Banfield Lanús Torneo Clausura Rocky Balboa
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