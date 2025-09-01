La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup La Verdeamarela se impuso 55-47 y levantó el trofeo en Nicaragua. La Selección Argentina no pudo defender el título ganador en 2022. 1 de septiembre 2025 · 16:03hs

La Selección Argentina quedó en la puerta de la coronación.

Brasil se quedó estecon el clásico sudamericano y la final de la AmeriCup 2025 ante la Selección Argentina de básquet, para adueñarse del título. En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, la Verdeamerla se impuso 55-47 y se convirtió en el campeón.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni venía de vencer este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal para asegurarse con el lugar en la gran final. La Albiceleste buscaba defender el título logrado en Recife 2022 justamente ante el mismo rival.

De esta manera, Brasil, que venía de eliminar de forma histórica a Estados Unidos, se tomó revancha para adueñarse del título.