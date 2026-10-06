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Recreativo y Rowing compiten en el Campeonato Argentino de Clubes

El Remero y el Bochas forman parte del Campeonato Argentino de la categoría Cadete Masculino, que se está disputando en San Juan.

6 de octubre 2026 · 18:53hs
Rowing está en la Zona C del Campeonato Argentino de Clubes.

Prensa hockey sobre patines PRC

Rowing está en la Zona C del Campeonato Argentino de Clubes.

Con la participación de dos representantes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP), se está disputando el Campeonato Argentino de Clubes de la categoría Cadete Masculino en San Juan. Rowing y Recreativo se encuentran compitiendo hasta el sábado en la provincia cuyana.

El Remero, que integra la Zona C, tuvo un estreno con el pie izquierdo perdió por goleada 0-12 por Bancaria de San Juan, mientras que en su segunda presentación cayó 2-4 (goles de Thiago Sosa y Joaquín Magnin) ante Bernardino Rivadavia de Mendoza. Su tercer encuentro será este miércoles, desde las 12.15, contra Banco de Mendoza.

La plantilla de Rowing está compuesta por Benicio Corino, Joaquín Magnin, Ian Rivero Sánchez, Thiago Romaldini, Thiago Sosa, Genaro Guillarmet Chargue, Renato Pressenda Charvey y Benjamín De Santis Alessi. El director técnico es Francisco Barbone.

Por su parte, el Bochas forma parte de la Zona D, donde en su debut perdió 3-5 (goles de Santiago Carrivale Demartín en dos oportunidades y Emilio Orlando Remedi) contra Andes Talleres de Mendoza y en la segunda fecha cayó 1-3 (gol de Bautista Scopetta) con Olimpia de San Juan. Su tercer partido será este miércoles, a las 11, contra Guaymallén de Mendoza.

El plantel de Recreativo está integrado por Faustino Boero, Emilio Rodríguez Troc, Emilio Orlando Remedi, Santiago Carrivale Demartín, Ignacio Schvindt, Valentín Arnaez, Gaspar Müller, Baustista Scopetta e Ignacio Dragovetzky. El entrenador es Germán Muzzio.

En la Zona A están Argentino de San Juan, UVT de San Juan, Leonardo Murialdo de Mendoza y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Mientras que a la Zona B la componen Estudiantil de San Juan, Casa de Italia de Mendoza, Concepción de San Juan y Harrods Gath & Chaves de Buenos Aires.

Ninguno de los equipos paranaenses tiene chances de clasificarse a la Copa de Oro, por lo que deberán disputar la Copa de Plata a partir del jueves.

El Campeonato Argentino Femenino

Días atrás finalizó el Campeonato Argentino Cadete Femenino, que se jugó en Mendoza. Allí Recreativo finalizó en el quinto puesto, mientras que Independiente de Gualeguaychú terminó en la octava posición. El campeón fue el Centro Valenciano de San Juan.

Rowing organiza un encuentro infantil

La pista situada en la sede central del Paraná Rowing Club será el escenario de un encuentro infantil de hockey sobre patines. El sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre habrá una intensa actividad para las categorías mini femenino, infa femenino y mini masculino.

Participarán el elenco anfitrión, Recreativo, Leones de Crespo, Talleres, Neuquén y Ciudad de Buenos Aires.

Campeonato Argentino Rowing Recreativo San Juan
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