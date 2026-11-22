Hacía tiempo que no se registraba una carrera de Fórmula 1 con el intenso desarrollo que se vivió en el Gran Premio de Las Vegas y en donde el triunfo lo consiguió Max Verstappen tras exigirse, gestionar la energía de su Red Bull RB21 – Ford Powertrans, y resistir el acecho de sus rivales durante las 50 vueltas que demandó la prueba nocturna en el circuito callejero de 6.201 metros y en donde alcanzó su cuarta victoria del año y la 75° en su campaña. Franco Colapinto volvió a la zona de puntos y lo hizo con un meritorio 6° lugar.

El Gran Premio de Las Vegas 2026 dejó una de las carreras más impredecibles, caóticas y espectaculares de la historia de la Fórmula 1. El trazado estadounidense registró 352 adelantamientos y 35 cambios de líder, cifras récord para la categoría que marcaron un hito en sus estadísticas. La gestión de la energía eléctrica condicionó las estrategias de los pilotos y convirtió cada vuelta en una disputa constante por las posiciones.

Colapinto aprovechó en la partida el hueco de 24 metros que tuvo libres en la grilla ante la dificultad en el Racing Bulls de Liam Lawson (largaba 7° pero debió hacerlo desde boxes) y así pudo dar cuenta de su compañero Gasly y del italiano Antonelli, a los cuales superó en la partida utilizando neumáticos blandos que no tomaba la temperatura ideal y esto motivó a una pérdida de adherencia en el tren trasero.

Por ello, el pilarense relegó posiciones ante las Ferrari de Leclerc y Hamilton y con los McLaren de Norris y Piastri, a los cuales superó en un 2×1 y luego se mantuvo en un ritmo similar a pesar del inconveniente técnico en su chasis, pudiendo integrar el pelotón de vanguardia, el cual giró separado en 10 segundos durante todo el recorrido; con el transcurrir de los giros, las Ferrari volvieron a protagonizar un incidente entre sí cuando en la chicana Leclerc tocó a Hamilton y esto le valió 10 segundos de penalización al monegasco, además de ser superado por Colapinto posteriormente.

A night to remember pic.twitter.com/qLoSiXVdSE — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 22, 2026

En el balance para el equipo Alpine es positivo tras Las Vegas y ante la mala noche de Racing Bulls por lo ocurrido con Lawson (por reparar una pérdida de aceite detectada en la grilla, tuvo que empezar con una vuelta menos desde boxes y terminó 15°, marcando el récord de vuelta) y Arvid Lindblad (abandonó tras hacer un trompo con los neumáticos fríos tras realizar el cambio), la suma de Colapinto y Pierre Gasly –llegó 5°– le permite acortar la brecha y ahora quedar a 27 unidades de la escuadra de Faenza, quedando dos carreras para seguir descontándole.

“Obviamente, contento con los puntos, con el sexto puesto mío y el quinto de Pierre. Fue una suma muy positiva haber peleado con los equipos de adelante. Fue una carrera larga pero divertida para los fanáticos y para ver”, señaló Franco Colapinto al concluir el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en donde ganó Max Verstappen y el argentino consiguió anotar otros ocho puntos que, junto a los 10 de su compañero Pierre Gasly, le permitieron a Alpine F1 Team volver a sumar por el certamen.

A pesar de este resultado en el circuito callejero, el piloto pilarense señaló ante la cadena ESPN las dificultades que debió revertir durante el comienzo de la carrera: “Al principio no sé bien qué pasó, no tenía nada de grip, en las primeras cinco vueltas iba para atrás, bloqueando mucho, patinando, tenía cero grip e íbamos muy mal. Cuando te empiezan a pasar con las rectas y con la energía es complicado porque es como que es un tren que empieza a pasar y vos vas también con ellos cuando se acercan a superar a alguien”.

La pelea de Franco Colapinto con las Ferrari

“Fue complicado con la Ferrari cuando tienen mucha energía en una parte de la pista y menos en otra, entonces es como que te pasan, pero después pierden los dos mucho tiempo y es complicado. Cuando empezás a pelear también empezás a perder mucho y ahí es cuando el tren se corta”, expresó sobre el funcionamiento de las máquinas de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

“Con las banderas amarillas levanté mucho, después en la simple de Russell perdí mucho tiempo ahí. Seguiremos trabajando para las próximas dos (Qatar y Abu Dhabi)”, remarcó Colapinto quien el próximo fin de semana estará girando con su A526 en el circuito de Losail, en Qatar, por la penúltima fecha del calendario de F1.