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Liga Federal: En la última bola Urquiza de Santa Elena se quedó con la victoria

Urquiza de Santa Elena venció en condición de visitante a Recreativo por 80 a 79. Marcos Acevedo definió el juego a falta de 4 segundos.

19 de marzo 2026 · 11:22hs
Liga Federal: En la última bola Urquiza de Santa Elena se quedó con la victoria

Gentileza: Geronimo Bernardini

En su segunda presentación en la temporada 2026 Urquiza de Santa Elena celebró su primera victoria en la Liga Federal de Básquet. El CUSE derrotó en condición de visitante a Recreativo en un juego correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral.

El resultado se definió en los pasajes finales del encuentro disputado en el estadio Antonio Zorzet. Cuando restaban 4 segundos para el final del pleito el DT de la visita, Leonardo Villagra, solicitó tiempo muerto. Al reinicio Marcos Acevedo anotó el doble que sentenció la suerte del conjunto del norte entrerriano.

Desde la institución afirman que hay numerosas obras por realizarse. 

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Fabricio Cozolito fue la gran figura del ganador con 18 puntos y 11 rebotes, mientras que Marcos Acevedo y Marcos Revello anotaron 17 unidades cada uno, y Jonathan Monzón otros 15 tantos. En el dueño de casa, Juan Krapp y Francisco Frávega terminaron con 17 puntos cada uno.

La victoria de Urquiza de Santa Elena

Recreativo no tuvo una buena presentación y se vio manipulado por un oponente que jugó mejor. La visita de entrada sacó diferencias. En el primer cuarto fue de 29 a 17, ventaja que se extendió a 54 a 35 al terminar la primera mitad.

El Bochas tuvo una gran reacción. Entró al último cuarto abajo por 70 a 56. Con actitud se puso en partido. Lo empató en 76 y luego en 78. No obstante, cuando faltaban 4 segundos, Urquiza tuvo su chance, no la desaprovechó y Marcos Acevedo anotó el doble cuando ya no quedaba nada.

Posiciones de la Liga Federal

La tabla de posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral es la siguiente:

Rivadavia 4 (2-0)

Sionista 4 (2-0)

La Armonía 4 (1-2)

Recreativo 4 (1-2)

Urquiza 3 (1-1)

Gimnasia 3 (1-1)

Quique 2 (0-2)

Urquiza de Santa Elena Recreativo Liga Federal
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