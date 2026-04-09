Recreativo celebró su primera victoria como local en la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. En el estadio Antonio Zorzet el Bochas derrotó 78 a 61 a Sionista en un juego correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral.
Recreativo celebró por primera vez como local en la Liga Federal
Recreativo se impuso en el duelo de equipos paranaense al derrotar 78 a 61 a Sionista en el estadio Antonio Zorzet.
Facundo Mackinnon con 22 puntos y 19 rebotes fue la gran figura del partido. Pablo Bogado y Facundo Buffa aportaron 12 puntos cada uno. En el Centro Juventud, Dante Redes terminó con 14 unidades.
El local marcó la diferencia en el primer y último cuarto, aunque justificó el triunfo en el trabajo realizado a lo largo de todo el partido. Un parcial de 20 a 12 en los primeros 10 minutos le dio la confianza de saber que estaba en el camino correcto.
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Sionista se vio superado y no pudo mostrar su mejor versión. Recién en el 3º cuarto pudo despegar mejor su juego (ganó 19 a 15). Pero cuando la visita intentó achicar margen (51 a 42), Recreativo reaccionó rápido y sacó a relucir su mejor juego.
Un 27 a 19 en el último parcial liquidó de antemano el encuentro. El local hizo bien los deberes y Sionista se quedó con las ganas.
Posiciones de la Zona A, Conferencia Litoral, de la Liga Federal
Urquiza 9 (4–1)
Rivadavia Jrs. 9 9 (4–1)
Sionista 9 puntos (3-3)
Recreativo 7 (2-3)
Gimnasia 6 (2-2)
La Armonía 6 (1–4)
Quique 5 (1–3)