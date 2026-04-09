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Recreativo celebró por primera vez como local en la Liga Federal

Recreativo se impuso en el duelo de equipos paranaense al derrotar 78 a 61 a Sionista en el estadio Antonio Zorzet.

9 de abril 2026 · 11:39hs
Recreativo vivió una jornada histórica en la Liga Federal

Recreativo vivió una jornada histórica en la Liga Federal

Recreativo celebró su primera victoria como local en la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. En el estadio Antonio Zorzet el Bochas derrotó 78 a 61 a Sionista en un juego correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral.

Facundo Mackinnon con 22 puntos y 19 rebotes fue la gran figura del partido. Pablo Bogado y Facundo Buffa aportaron 12 puntos cada uno. En el Centro Juventud, Dante Redes terminó con 14 unidades.

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El local marcó la diferencia en el primer y último cuarto, aunque justificó el triunfo en el trabajo realizado a lo largo de todo el partido. Un parcial de 20 a 12 en los primeros 10 minutos le dio la confianza de saber que estaba en el camino correcto.

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Sionista se vio superado y no pudo mostrar su mejor versión. Recién en el 3º cuarto pudo despegar mejor su juego (ganó 19 a 15). Pero cuando la visita intentó achicar margen (51 a 42), Recreativo reaccionó rápido y sacó a relucir su mejor juego.

Un 27 a 19 en el último parcial liquidó de antemano el encuentro. El local hizo bien los deberes y Sionista se quedó con las ganas.

Posiciones de la Zona A, Conferencia Litoral, de la Liga Federal

Urquiza 9 (4–1)

Rivadavia Jrs. 9 9 (4–1)

Sionista 9 puntos (3-3)

Recreativo 7 (2-3)

Gimnasia 6 (2-2)

La Armonía 6 (1–4)

Quique 5 (1–3)

Recreativo Sionista Liga Federal
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