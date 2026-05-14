Liga Federal: Recreativo superó con autoridad a Gimnasia de Santa Fe

Recreativo venció a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe por 83 a 72 en el estadio Antonio Zorzet en una nueva presentación en la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral. Con un gran primer tiempo, el Bochas construyó una sólida victoria.

En el conjunto ganador, la gran figura en la ofensiva fue Lucio Fravega, quien se destacó por ser el máximo anotador del partido con 20 puntos. También fueron claves para Recreativo los aportes de Francisco Fravega (15 puntos) y el completo partido de Facundo Mackinnon, quien registró 11 unidades y 12 rebotes.

Por el lado de Gimnasia, quien llevó la delantera en los puntos fue Gómez con 19 tantos. También contó con el buen trabajo de Sabatini (12 puntos) y Salvatelli, quien sumó 8 puntos y bajó 12 rebotes.

La victoria de Recreativo sobre Gimnasia de Santa Fe

El partido comenzó con el equipo local mostrando una gran efectividad. Recreativo logró sacar las primeras ventajas en el juego y se llevó el primer cuarto por 23 a 18. En el segundo período, el ritmo ofensivo del Bochas se mantuvo, ganó el parcial por 29 a 25 y logró irse al entretiempo con una buena diferencia a su favor de 52 a 43.

Tras el paso por los vestuarios, Gimnasia intentó reaccionar para achicar la brecha. El equipo visitante ajustó su defensa y se quedó con el tercer cuarto por una mínima ventaja de 15 a 14, dejando el marcador 66 a 58 de cara a los últimos diez minutos. Sin embargo, en el último cuarto Recreativo no dejó espacio para sorpresas. El local controló los tiempos, lo que le permitió ganar el parcial final por 17 a 14 y sellar el 83 a 72 definitivo.

Recreativo volverá a escena el viernes 22 de mayo a las 21, ocasión en la que enfrentará en condición de visitante a Sionista en el estadio Moisés Flesler. Por su parte, Gimnasia buscará volver a la victoria frente a su público el próximo sábado a las 21 cuando reciba a Quique en el estadio Ricardo Húngaro Crespi.

Posiciones de la Liga Federal

Urquiza (Santa Elena) (7-3) 17

Rivadavia (Santa Fe) (6-2) 14

Sionista (5-4) 14

Gimnasia (Santa Fe) (4-6) 14

La Armonía (Colón) (4-4) 12

Recreativo (4-6) 14

Quique (2-7) 11