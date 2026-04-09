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APB: Victoria del CAE, Rowing y Talleres en la continuidad de la quinta fecha

El Remero y el Rojo festejaron en condición de local. Estudiantes celebró su segundo triunfo seguido en el Torneo Apertura de la APB.

9 de abril 2026 · 09:38hs
Talleres ganó como local.

Prensa Talleres

Talleres ganó como local.

Con la disputa de tres encuentros continuó la actividad correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión hubo victorias de Estudiantes, Rowing y Talleres.

El CAE alcanzó su segundo triunfo al hilo al venció a Echagüe por 59 a 53 en el estadio Luis Butta. El Albinegro es, hasta el momento, el único equipo que ganó en condición de visitante en lo que va de la fecha.

Tanto Rowing como Estudiantes jugarán este miércoles por la APB.

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Asimismo, Talleres no tuvo inconvenientes para vencer 87 a 62 a Patronato en el estadio Raúl Bibi Gómez. Por su parte, Rowing salió de perdedor su cancha y celebró su primer triunfo en la temporada al superar a San Martín por 64 a 54.

La fecha comenzó el lunes con el ajustado triunfo de Sionista sobre Paracao en el estadio Moisés Flesler La victoria del Centro Juventud se definió en el segundo suplementario luego de haber igualado el tiempo reglamentario en 74 y haber empatado en 85 en el primer tiempo suplementario

Como sigue el Torneo Apertura

Ciclista recibirá este jueves a Olimpia a partir de las 21 en el estadio Juan Baglietto. El Verde lidera el torneo en soledad. Los dirigidos por Mariano Passadore se ubican en la cima de las posiciones con puntaje ideal. El CAO es el otro equipo que reúne puntaje ideal. A diferencias de Ciclista el Azulgrana ya gozó jornada libre.

El sábado completarán Unión de Crespo-Quique. Este juego se disputará desde las 20 en cancha del Cervecero.

Posiciones de la APB

Ciclista 8 (4-0)

Talleres 7 (3-1)

Olimpia (3-0)

Estudiantes (2-2)

Recreativo 6 (2-2)

Sionista 6 (2-2)

Paracao 6 (2-2)

Unión 6 (2-2)

Patronato 6 (1-4)

Rowing 6 (1-4)

Quique (1-3)

San Martín (1-3) 5

Echagüe (1-3) 5

APB CAE Talleres Torneo Apertura
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