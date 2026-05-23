Uno Entre Rios | Ovación | Liga Federal

Liga Federal: Recreativo sorprendió a Sionista en el Moisés Flesler

Recreativo dio la sorpresa y venció a Sionista como visitante por 73-60 en un duelo clave de la Liga Federal.

23 de mayo 2026 · 16:46hs
Liga Federal: Recreativo sorprendió a Sionista en el Moisés Flesler

Recreativo sorprendió a Sionista al derrotarlo 73 a 60 en el estadio Moisés Flesler por la Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral. Alan Guanco y Francisco Frávega convirtieron 15 puntos cada uno en el vencedor, mientras que Lucas Nieto fue el más destacado del Centro Juventud con 16 tantos.

El duelo comenzó favorable al dueño de casa, que rápidamente se puso en ventaja con las incursiones de Nieto, Levin y Guaita. No obstante, el Bochas encontró vías de gol con la dupla Frávega-Guanco, difíciles de defender en el perímetro. La visita continuó anotando y pasó al frente en el score para irse al descanso en ventaja (19-14).

sionista recibira a recreativo por la liga federal

Sionista recibirá a Recreativo por la Liga Federal

liga federal: sionista le quita el invicto a rivadavia juniors en santa fe

Liga Federal: Sionista le quita el invicto a Rivadavia Juniors en Santa Fe

Sionista pegó primero en el segundo peldaño con un buen gol de Rewes, pero Recreativo no dio lugar a la reacción y estiró la distancia con una bomba de Pérez y buena presencia de Berta en la pintura. González y Guaita limaron asperezas en el electrónico, pero nuevamente llegó el alivio para el Bochas de la mano de Krapp y Buffa (37-32).

A la vuelta del descanso largo, ninguno de los dos dio tregua y convirtieron en repetidas ofensivas pese a que el marcador siguió favorable a la visita. Mackinnon y Guanco fueron efectivos, y aunque Sionista encontró gol con Pagnone y Levy, el Bochas se fue al último descanso con el marcador en su poder (54-47).

El mejor cierre para Recreativo

En los últimos diez minutos, Mackinnon logró convertir rápidamente y una bomba de Guanco terminó de despegar a Recreativo en el marcador. A partir de ahí, el Bochas manejó el encuentro y no pasó mayores sobresaltos en el cierre del match (73-60).

Fue triunfo para el elenco de Oscar Heis, que festejó a domicilio y llegó a su cuarta victoria en el certamen nacional. Sionista cerrará la fase regular ante La Armonía en Colón el próximo viernes, mientras que Recreativo enfrentará al mismo rival, de local, el domingo 31.

Posiciones Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral

Urquiza (Santa Elena) (8-3) 19

Rivadavia (Santa Fe) (7-3) 17

Sionista (6-5) 17

Recreativo (5-6) 16

Gimnasia (Santa Fe) (4-7) 15

La Armonía (Colón) (4-5) 13

Quique (3-8) 14

Liga Federal Recreativo Sionista
Noticias relacionadas
liga federal: recreativo supero con autoridad a gimnasia de santa fe

Liga Federal: Recreativo superó con autoridad a Gimnasia de Santa Fe

Miguel Merentiel titular en Boca.

Merentiel se desgarró en Boca pero no se quiere perder el partido clave contra Universidad Católica

Capibaras XV en Paraná.

Capibaras XV lo dio vuelta en Paraná y gana ante Selknam

los 10 deportistas que mas dinero ganan en el mundo: que puesto ocupa lionel messi

Los 10 deportistas que más dinero ganan en el mundo: qué puesto ocupa Lionel Messi

Ver comentarios

Lo último

Gobierno de Bolivia denunció plan desestabilizador de Evo Morales

Gobierno de Bolivia denunció plan desestabilizador de Evo Morales

China: explosión en una mina de carbón dejó 82 muertos y dos desaparecidos

China: explosión en una mina de carbón dejó 82 muertos y dos desaparecidos

Liga Federal: Recreativo sorprendió a Sionista en el Moisés Flesler

Liga Federal: Recreativo sorprendió a Sionista en el Moisés Flesler

Ultimo Momento
Gobierno de Bolivia denunció plan desestabilizador de Evo Morales

Gobierno de Bolivia denunció plan desestabilizador de Evo Morales

China: explosión en una mina de carbón dejó 82 muertos y dos desaparecidos

China: explosión en una mina de carbón dejó 82 muertos y dos desaparecidos

Liga Federal: Recreativo sorprendió a Sionista en el Moisés Flesler

Liga Federal: Recreativo sorprendió a Sionista en el Moisés Flesler

Merentiel se desgarró en Boca pero no se quiere perder el partido clave contra Universidad Católica

Merentiel se desgarró en Boca pero no se quiere perder el partido clave contra Universidad Católica

El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de mayo

El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de mayo

Policiales
Gualeguay: falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su precaria vivienda

Gualeguay: falleció una mujer de 84 años tras incendiarse su precaria vivienda

Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

Ruta 18: una persona murió tras un choque frontal entre dos autos

Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

Gualeguay: condenaron a prisión condicional a la mujer que chocó y mató a Matteo Rothar

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Pablo Laurta designó al abogado de Nahir Galarza y fue trasladado a Paraná

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Paraná: desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a un sospechoso

Ovación
Capibaras XV lo dio vuelta en Paraná y gana ante Selknam

Capibaras XV lo dio vuelta en Paraná y gana ante Selknam

Los 10 deportistas que más dinero ganan en el mundo: qué puesto ocupa Lionel Messi

Los 10 deportistas que más dinero ganan en el mundo: qué puesto ocupa Lionel Messi

Liga Federal: Recreativo sorprendió a Sionista en el Moisés Flesler

Liga Federal: Recreativo sorprendió a Sionista en el Moisés Flesler

Merentiel se desgarró en Boca pero no se quiere perder el partido clave contra Universidad Católica

Merentiel se desgarró en Boca pero no se quiere perder el partido clave contra Universidad Católica

En Aurora están listos para la cita ecuestre

En Aurora están listos para la cita ecuestre

La provincia
Primeras voces sobre la reforma previsional: gremios valoraron el diálogo y comenzaron el análisis del proyecto

Primeras voces sobre la reforma previsional: gremios valoraron el diálogo y comenzaron el análisis del proyecto

Festejo del 25 de mayo: Provincia prohíbe la elaboración de tortas fritas

Festejo del 25 de mayo: Provincia prohíbe la elaboración de tortas fritas

El horóscopo para este sábado 23 de mayo de 2026

El horóscopo para este sábado 23 de mayo de 2026

Fin de semana largo: expectativas moderadas para el sector del turismo en destinos entrerrianos

Fin de semana largo: expectativas moderadas para el sector del turismo en destinos entrerrianos

Entre Ríos: comenzó la tercera etapa de vacunación antigripal

Entre Ríos: comenzó la tercera etapa de vacunación antigripal

Dejanos tu comentario