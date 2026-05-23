Liga Federal: Recreativo sorprendió a Sionista en el Moisés Flesler

Recreativo dio la sorpresa y venció a Sionista como visitante por 73-60 en un duelo clave de la Liga Federal.

Recreativo sorprendió a Sionista al derrotarlo 73 a 60 en el estadio Moisés Flesler por la Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral. Alan Guanco y Francisco Frávega convirtieron 15 puntos cada uno en el vencedor, mientras que Lucas Nieto fue el más destacado del Centro Juventud con 16 tantos.

El duelo comenzó favorable al dueño de casa, que rápidamente se puso en ventaja con las incursiones de Nieto, Levin y Guaita. No obstante, el Bochas encontró vías de gol con la dupla Frávega-Guanco, difíciles de defender en el perímetro. La visita continuó anotando y pasó al frente en el score para irse al descanso en ventaja (19-14).

Sionista pegó primero en el segundo peldaño con un buen gol de Rewes, pero Recreativo no dio lugar a la reacción y estiró la distancia con una bomba de Pérez y buena presencia de Berta en la pintura. González y Guaita limaron asperezas en el electrónico, pero nuevamente llegó el alivio para el Bochas de la mano de Krapp y Buffa (37-32).

A la vuelta del descanso largo, ninguno de los dos dio tregua y convirtieron en repetidas ofensivas pese a que el marcador siguió favorable a la visita. Mackinnon y Guanco fueron efectivos, y aunque Sionista encontró gol con Pagnone y Levy, el Bochas se fue al último descanso con el marcador en su poder (54-47).

El mejor cierre para Recreativo

En los últimos diez minutos, Mackinnon logró convertir rápidamente y una bomba de Guanco terminó de despegar a Recreativo en el marcador. A partir de ahí, el Bochas manejó el encuentro y no pasó mayores sobresaltos en el cierre del match (73-60).

Fue triunfo para el elenco de Oscar Heis, que festejó a domicilio y llegó a su cuarta victoria en el certamen nacional. Sionista cerrará la fase regular ante La Armonía en Colón el próximo viernes, mientras que Recreativo enfrentará al mismo rival, de local, el domingo 31.

Posiciones Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral

Urquiza (Santa Elena) (8-3) 19

Rivadavia (Santa Fe) (7-3) 17

Sionista (6-5) 17

Recreativo (5-6) 16

Gimnasia (Santa Fe) (4-7) 15

La Armonía (Colón) (4-5) 13

Quique (3-8) 14