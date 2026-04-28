La entrerriana Melany Detzel fueron convocadas por el entrenador del Seleccionado Argentino femenino de Vóley, Facundo Morando, para el encuentro amistoso que disputarán Las Panteras ante Bulgaria en mayo en la provincia de Santa Fe.
La entrerriana Melany Detzel fue convocada a Las Panteras
La representante entrerriana formará parte de los encuentros que disputará Las Panteras ante Bulgaria en Santa Fe y Rosario.
Argentina enfrentará en dos oportunidades al seleccionado europeo. El primer cruce fue programado para el 29 de mayo a partir de las 21 en el microestadio de Unión de Santa Fe. El segundo cruce será el 31 de ese mismo mes en el estadio de Newell´s de Rosario. Este juego se disputará a partir de las 19.30.
En la nómina figura nuevamente la sanjuanina Candelaria Herrera, quien fue operada de una lesión en la rodilla derecha en marzo del año pasado, y Anahí Tosi, de buen presente en Portugal.
Las Panteras convocadas
Armadoras
Victoria Mayer
Morena Chiappero
Catalina Rochaix
Melany Detzel
Renata Herrero
Emma Williner
Opuestas
Bianca Cugno
Anahí Tosi
Mora Pampin
Lara Martínez Casas
Puntas
Elina Rodríguez
Daniela Bulaich
Bianca Bertolino
Nicole Pérez
Martina Bednarek
Antonela Fortuna
Bernardita Aguilar
Gisela Otamendi
Lara Espeche
Morena Kaplan
Julieta Ruelli
Milena Margaria
Carmela Ríos
Julia Allub
Centrales
Bianca Farriol
Candelaria Herrera
Micaela Cabrera
Avril García
Martina Da Dalt
Victoria Matich
Julieta Sarmiento
Líberos
Agostina Pelozo
Victoria Caballero
María Eugenia Martínez
DT: Facundo Morando