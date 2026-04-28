La entrerriana Melany Detzel fue convocada a Las Panteras La representante entrerriana formará parte de los encuentros que disputará Las Panteras ante Bulgaria en Santa Fe y Rosario. 28 de abril 2026 · 13:31hs

Melany Detzel inicia el año en Las Panteras

La entrerriana Melany Detzel fueron convocadas por el entrenador del Seleccionado Argentino femenino de Vóley, Facundo Morando, para el encuentro amistoso que disputarán Las Panteras ante Bulgaria en mayo en la provincia de Santa Fe.

Argentina enfrentará en dos oportunidades al seleccionado europeo. El primer cruce fue programado para el 29 de mayo a partir de las 21 en el microestadio de Unión de Santa Fe. El segundo cruce será el 31 de ese mismo mes en el estadio de Newell´s de Rosario. Este juego se disputará a partir de las 19.30.

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En la nómina figura nuevamente la sanjuanina Candelaria Herrera, quien fue operada de una lesión en la rodilla derecha en marzo del año pasado, y Anahí Tosi, de buen presente en Portugal. Las Panteras convocadas Armadoras Victoria Mayer Morena Chiappero Catalina Rochaix Melany Detzel Renata Herrero Emma Williner Opuestas Bianca Cugno Anahí Tosi Mora Pampin Lara Martínez Casas Puntas Elina Rodríguez Daniela Bulaich Bianca Bertolino Nicole Pérez Martina Bednarek Antonela Fortuna Bernardita Aguilar Gisela Otamendi Lara Espeche Morena Kaplan Julieta Ruelli Milena Margaria Carmela Ríos Julia Allub Centrales Bianca Farriol Candelaria Herrera Micaela Cabrera Avril García Martina Da Dalt Victoria Matich Julieta Sarmiento Líberos Agostina Pelozo Victoria Caballero María Eugenia Martínez DT: Facundo Morando Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Voleibol Argentino (@voley_feva)