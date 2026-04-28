Día del Trabajador: procesión y misa en Paraná en honor a San José Obrero

Cada 1º de mayo la Iglesia Católica celebra la Fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores. En Paraná, en la iglesia que lleva su nombre habrá misa con bendición de manos y herramientas

Cada 1º de mayo la Iglesia Católica celebra la Fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores. En la iglesia que lleva su nombre en Paraná, se desarrollará la Santa Misa. Previo a la celebración, se realizará una procesión desde el colegio El Buen Pastor hasta el polideportivo parroquial. El lema de este año será San José modelo de silencio y fidelidad para el mundo.

Según el cronograma de la Novena difundido por la parroquia, para este 29 de abril a las 19 está previsto una ceremonia a cargo del padre Sebastián Córdoba en donde se pedirá por las instituciones educativas y barrio Incone.

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En tanto el 30 de abril a las 19 habrá misa tanto en la iglesia San José como en la iglesia de Nazaret. A las 19 horas pedirán por todo barrio Capibá. de 22 a 0 horas será la tradicional vigilia.

El viernes 1° a las 10:30 horas se realizará una procesión desde el colegio El Buen Pastor hasta el polideportivo parroquial (por calle Geller). Allí se realizará la tradicional bendición de manos y de las herramientas de trabajo.

día del trabajador san josé paraná procesión y misa

En Oro Verde

En el marco del Día del Trabajador la parroquia de Oro Verde también invita a participar de una nueva peregrinación en honor a San José, considerado modelo de hombre justo y trabajador. La actividad se realizará el viernes y tendrá como punto de partida la Capilla San José de Aldea Brasilera, a las 6:30. Desde allí, los peregrinos iniciarán una caminata de aproximadamente 18 kilómetros.

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El recorrido continuará por la Ruta 11 hacia Colonia Ensayo, seguirá hasta Casa Lamy y luego se internará por caminos rurales, pasando por Tezanos Pinto, hasta llegar a la Capilla San José y Santa Rosa de Lima, en Villa Fontana.

“Una vez más, la invitación está abierta: ponerse en camino, con el corazón dispuesto, y dejarse encontrar por Dios en cada paso”, señalaron desde la parroquia de Oro Verde, organizadores junto al grupo de retiro de Hombres San José.

Procesión San José Día del Trabajador (1)

La caminata demandará unas cinco horas y culminará con la celebración de la Santa Misa alrededor de las 11:30, como momento central de la jornada.

La peregrinación es abierta a mayores de 18 años. También podrán participar menores, siempre que estén acompañados por un adulto responsable.

Desde la organización recomendaron asistir con ropa cómoda, calzado adecuado para caminatas largas, botella de agua, protector solar y gorra. Además, se contará con vehículos de apoyo para asistir a quienes lo necesiten durante el trayecto.

Peregrinación San José (4)

En caso de mal tiempo o lluvias, la peregrinación será suspendida, aunque la misa se celebrará igualmente a las 11. La organización pidió mantenerse atentos a las redes sociales de la parroquia ante posibles actualizaciones.